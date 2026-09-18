Τουρκία: Αναγκαστική ρευστοποίηση 131 επενδυτικών funds 18 δισ. δολαρίων

Η Τουρκία προχωρά σε αναγκαστική ρευστοποίηση 131 επενδυτικών funds, συνολικής αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο δραστικών μέτρων για την ανάσχεση της σφοδρής κρίσης στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Την εποπτεία της εκκαθάρισης έχουν αναλάβει δύο από τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, η Turkiye Is Bankasi και η κρατική Ziraat Bankasi. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει περίπου 350.000 μεριδιούχους, των οποίων οι επενδύσεις συγκεντρώνονται στα υπό εκκαθάριση funds.

Η απόφαση για τη ρευστοποίηση των funds

Το τουρκικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) γνωστοποίησε αργά το βράδυ της Πέμπτης την απόφαση για την εκκαθάριση των 131 επενδυτικών funds. Αυτά τα funds συγκεντρώνουν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, αφορώντας έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών, συγκεκριμένα περίπου 350.000 μεριδιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του SPK, η Turkiye Is Bankasi και η Ziraat Bankasi θα έχουν το γενικό πρόσταγμα της διαδικασίας εκκαθάρισης. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια περίοδο έντονων κλυδωνισμών στην τουρκική αγορά, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο ρόλος των τραπεζών και η διαδικασία

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει τεθεί, η Isbank αναλαμβάνει την ευθύνη για τα χαρτοφυλάκια που έχουν συσταθεί από την εταιρεία Tera Portfoy Yonetimi. Παράλληλα, η κρατική Ziraat Bankasi θα επιβλέψει τα σχήματα που διαχειρίζονται άλλες έξι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Pusula Portfoy Yonetimi.

Η εποπτική αρχή διευκρίνισε ότι τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα θα προχωρήσουν σε σταδιακή πώληση των στοιχείων ενεργητικού των funds. Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία θα αποδοθούν στους δικαιούχους αναλογικά με τις συμμετοχές τους. Επιπλέον, έχει οριστεί ότι τα αιτήματα εξαγοράς που υποβλήθηκαν μετά τις 13:30 της 17ης Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν με προτεραιότητα.

Το υπόβαθρο των αναταράξεων

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μίας εβδομάδας έντονων κλυδωνισμών στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Τουρκίας. Στο διάστημα αυτό, σχήματα της Tera και της Pusula βρέθηκαν σε αδυναμία να εκπληρώσουν ορισμένα αιτήματα επενδυτών για ρευστοποίηση των μεριδίων τους, δημιουργώντας ανησυχία στην αγορά.

Οι αναταράξεις ξεκίνησαν να διαμορφώνονται από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές θέσπισαν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τα funds. Το πλαίσιο αυτό αφορούσε funds με υψηλή συγκέντρωση τοποθετήσεων σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ελεύθερη διασπορά μετοχών. Αυτή η ρύθμιση υποχρέωσε ορισμένους διαχειριστές σε εσπευσμένη μείωση των θέσεών τους.

Η πίεση που δημιουργήθηκε μεταδόθηκε αστραπιαία στο σύνολο του χρηματιστηρίου, πυροδοτώντας ένα τριήμερο sell-off στις τουρκικές μετοχές. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθουν βαριές απώλειες σε δεκάδες τίτλους μικρότερης κεφαλαιοποίησης, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην αγορά.

Μέτρα ελέγχου και νομικές ενέργειες

Για τον έλεγχο της κατάστασης και την αντιμετώπιση των κλυδωνισμών, οι εποπτικοί φορείς παρενέβησαν με μια σειρά από μέτρα. Αυτά περιλάμβαναν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις, απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένους τίτλους, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Ταυτόχρονα με τις εποπτικές παρεμβάσεις, οι διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες. Έχουν τεθεί υπό κράτηση σειρά στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα σε εμπλεκόμενα πρόσωπα. Επιπλέον, έχουν κατατεθεί μηνυτήριες αναφορές για υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση τιμών μετοχών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis