Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου, η οποία σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2026 μέσα στις φυλακές Δομοκού. Το υλικό προέρχεται από βίντεο του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, καθώς και από μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στον χώρο του εγκλήματος, την ώρα που ο ίδιος παραμένει άφαντος μετά την πρόσφατη απόδρασή του από τις φυλακές.

Η υπόθεση της δολοφονίας και οι κατηγορούμενοι

Για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης. Παράλληλα, προφυλακισμένος βρίσκεται και ο τότε αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο Αλκέτ Ριζάι, από την πλευρά του, αρνείται ότι βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο τη στιγμή της εκτέλεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, τόσο μαρτυρίες όσο και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τον τοποθετούν στον ευρύτερο χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του κρατούμενου μέσα στις φυλακές, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Οι κατηγορίες και οι προφυλακίσεις υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα των εξελίξεων γύρω από αυτή την υπόθεση.

Οι κινήσεις πριν από το έγκλημα

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας έχει καταγράψει τις κινήσεις των εμπλεκομένων λίγο πριν από τη δολοφονία. Στα πλάνα, ο Αντώνης Παπαδάτος εμφανίζεται αρχικά σε έναν κοινόχρηστο χώρο της Δ' πτέρυγας των φυλακών, όπου συνομιλεί με συγκρατούμενούς του. Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος ισοβίτης φέρεται να τον πλησιάζει και να του ζητά να τον ακολουθήσει έξω από το κελί του.

Οι δύο άνδρες, ο Παπαδάτος και ο Βούλγαρος ισοβίτης, κινούνται ακολούθως προς το κτίριο της διοίκησης και το αρχιφυλακείο των φυλακών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, προς την ίδια κατεύθυνση κατευθύνεται και ο Αλκέτ Ριζάι, συνοδευόμενος από άλλους κρατούμενους, γεγονός που τον τοποθετεί κοντά στον χώρο του συμβάντος.

Η εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι και του αρχιφύλακα

Σε πλάνα που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ο αρχιφύλακας εμφανίζεται να ανταλλάσσει έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Αλκέτ Ριζάι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να οδηγούν τον Αντώνη Παπαδάτο στο παλιό αρχιφυλακείο. Αυτός ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν διέθετε λειτουργική κάμερα ασφαλείας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση οπτική καταγραφή των όσων συνέβησαν εντός του.

Η παρουσία του Ριζάι και η αλληλεπίδρασή του με τον αρχιφύλακα, όπως καταγράφεται στα βίντεο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας. Παρόλο που ο Ριζάι αρνείται την παρουσία του στο σημείο της εκτέλεσης, τα στοιχεία από τις κάμερες και οι μαρτυρίες τον συνδέουν με τον ευρύτερο χώρο και τις κινήσεις που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Οι συνθήκες της δολοφονίας και οι ισχυρισμοί

Εντός του παλιού αρχιφυλακείου, ο κρατούμενος Αντώνης Παπαδάτος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι και έχασε τη ζωή του. Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η δολοφονία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της έρευνας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει απευθείας εικόνα από το εσωτερικό του δωματίου. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές βασίζονται σε έμμεσα στοιχεία και μαρτυρίες για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα.

Ο Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για την πράξη. Στην κατάθεσή του, υποστηρίζει ότι ο Παπαδάτος επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα με ένα όπλο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του. Κατά τον ισχυρισμό του, προσπάθησε να τον αφοπλίσει, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει θανάσιμα τον κρατούμενο.

Η εκδοχή των αρχών και η στάση του αρχιφύλακα

Η εκδοχή που παρουσίασε ο Βούλγαρος ισοβίτης, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει τις ανακριτικές Αρχές. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκτέλεση συμβολαίου θανάτου. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ότι οι ερευνητές αναζητούν βαθύτερα κίνητρα πίσω από το έγκλημα.

Ο αρχιφύλακας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι προσπάθησε να καλυφθεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι δεν είδε τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του δωματίου. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε πως ο Ριζάι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta