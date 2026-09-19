Άρης - Ηρακλής: Η πρώτη αγωνιστική μάχη μετά από 15 χρόνια

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία τους αναμέτρηση σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, ο Άρης και ο Ηρακλής ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά. Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 όταν οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες για τελευταία φορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Ηρακλή να φεύγει τότε νικητής. Το νέο ντέρμπι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.

Η τελευταία αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η προηγούμενη φορά που ο Άρης φιλοξένησε τον Ηρακλή στο γήπεδό του για την πρώτη κατηγορία ήταν στις 5 Μαρτίου 2011. Εκείνη την ημέρα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League, ο «Γηραιός» είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη με σκορ 0-1. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης είχε σημειώσει ο Βίκτορ Ιάκομπ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας είχε διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τους φιλάθλους να παρακολουθούν μια έντονη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων. Η νίκη του Ηρακλή είχε αφήσει τότε τις εντυπώσεις, καθώς ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις του Άρη το 2011

Στην αναμέτρηση της 5ης Μαρτίου 2011, ο Άρης παρατάχθηκε με την ακόλουθη σύνθεση, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Μιχαλήτσου: Κάτω από τα δοκάρια βρισκόταν ο Μιχάλης Σηφάκης. Στην αμυντική γραμμή αγωνίστηκαν οι Περέιρα Μίτσελ, Κρίστι Βανγκέλι, Νταρσί Νέτο και Ρονάλντο Γκιάρο. Στο χώρο του κέντρου έπαιξαν οι Ντανίλο Περέιρα, Νίκος Λαζαρίδης και Θανάσης Πρίττας.

Στην επίθεση, την ομάδα αποτελούσαν οι Νέρι Καστίγιο, Σέρχιο Κόκε και Ραούλ Μαρτσέλο Μπομπαντίγια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και τρεις αλλαγές: ο Χουάν Κάρλος Τόχα μπήκε στη θέση του Θανάση Πρίττα στο 53ο λεπτό, ο Κώστας Μενδρινός αντικατέστησε τον Νέρι Καστίγιο στο 76ο λεπτό, ενώ ο Ντάνιελ Τσέζαρεκ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 87ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Νταρσί Νέτο.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή στην ίδια αναμέτρηση

Για τον Ηρακλή, προπονητής ήταν ο Γιώργος Παράσχος, ο οποίος είχε επιλέξει τους εξής ποδοσφαιριστές: Τερματοφύλακας ήταν ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Γκονζάλεζ Χοσέμι, Γιώργος Κυριαζής, Ρικάρντο Ντάνι και Πέτρος Κανακούδης. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Σάνι Καϊτά, Σεμπαστιάν Γκαρσία, Ζοέλ Επαλέ και Μανώλης Παπαστεριανός.

Στην επίθεση, την ομάδα του Ηρακλή αποτελούσαν οι Μόνσεφ Ζερκά και Μπογκντάν Μάρα. Οι αλλαγές για τον Ηρακλή ήταν οι εξής: ο Καρίμ Σολτάνι μπήκε στη θέση του Μπογκντάν Μάρα στο 60ό λεπτό, ο Κλέμεντ Μάχοπ αντικατέστησε τον Σάνι Καϊτά στο 72ο λεπτό, και ο Βίκτορ Ιάκομπ, ο σκόρερ του αγώνα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Ζοέλ Επαλέ.

Το επερχόμενο ντέρμπι και το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Πλέον, δεκαπέντε χρόνια μετά, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.

Το πρόγραμμα της ίδιας ημέρας περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, στις 17:00, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», με τη μετάδοση να γίνεται από το NS2HD. Στις 19:00, ο Ατρόμητος Αθηνών θα αντιμετωπίσει την Α.Ε. Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, επίσης από το NS2HD. Ακολουθεί στις 19:30 ο αγώνας Καλαμάτα - Παναθηναϊκός Α.Ο. στο Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, με μετάδοση από το NS PRIME. Τέλος, στις 21:00, ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον Π.Α.Ο.Κ. στο Γήπεδο Παναιτωλικού, με τη μετάδοση να γίνεται από το MS1L.

Με πληροφορίες από: Gazzetta