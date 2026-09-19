Μύκονος: Παράνομα «ιατρεία» και VIP ενδοφλέβιες θεραπείες σε πολυτελείς βίλες

Ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν ευρέως VIP υπηρεσίες ευεξίας, οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Μύκονος αναδεικνύεται σε κέντρο δράσης για παράνομα «ιατρεία» και ενδοφλέβιες θεραπείες υψηλού επιπέδου, οι οποίες προσφέρονται σε πολυτελείς βίλες του νησιού. Η υπόθεση Μαζωνάκη και η έρευνα για τις συναλλαγές δύο γιατρών φέρνουν στο προσκήνιο αυτή την ανορθόδοξη αγορά.

Διαφήμιση υπηρεσιών ευεξίας χωρίς άδεια

Οι διαφημίσεις στα social media υπόσχονται λύσεις για διάφορα προβλήματα, από το χανγκόβερ και το τζετ λαγκ, μέχρι την αντιγήρανση, την ομορφιά και το αδυνάτισμα. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολυτελείς βίλες, δίπλα σε πισίνες ή ακόμα και μέσα σε δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των Ανέμων.

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, η βιταμίνη θεωρείται συμπλήρωμα διατροφής και άρα τρόφιμο, γεγονός που σημαίνει ότι εξ ορισμού δεν μπορεί να χορηγείται ενδοφλεβίως. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, καθώς τα φάρμακα που έχουν τέτοια άδεια έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.

Ενδοφλέβιες θεραπείες σε ακατάλληλους χώρους

Ο τρόπος διάθεσης των ενδοφλέβιων θεραπειών είναι νοσοκομειακός, κάτι που δημιουργεί ένα δεύτερο σοβαρό ζήτημα σχετικά με τους χώρους όπου αυτές πραγματοποιούνται. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε χρήση ενδοφλέβιων σε μπαλκόνια, ταράτσες και πισίνες. Σε τέτοιους χώρους, δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες αντισηψίας, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους λήπτες των θεραπειών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός αγγειοχειρουργού στο Ρέθυμνο, ο οποίος διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το συγκεκριμένο βίντεο οδήγησε σε έρευνα από τους Ιατρικούς Συλλόγους Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όλα έδειχναν ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Οι κίνδυνοι και οι επισημάνσεις των ειδικών

Ο Καρδιολόγος και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αντριανάκος Αλέξανδρος, τονίζει ότι «δεν μπορώ να χορηγήσω ένα σκεύασμα και να σου πω ότι θα σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, θα σε αναγεννήσω». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την έλλειψη επιστημονικής βάσης και εγκεκριμένων ισχυρισμών για τις υποσχέσεις που συνοδεύουν τις εν λόγω θεραπείες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επισημαίνει την ύπαρξη «μελανών περιπτώσεων που θέλουν να μαυρίσουν το λευκό νερό», τονίζοντας την ανάγκη να εντοπιστούν γρήγορα αυτές οι περιπτώσεις. Οι δηλώσεις των ειδικών αναδεικνύουν τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες πρακτικές για τη δημόσια υγεία και την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο.

Υπηρεσίες κατ' οίκον και οι τιμές τους

Οι ενδοφλέβιες θεραπείες προσφέρονται και κατ' οίκον, με τους πελάτες να μπορούν να επιλέξουν διάφορες επιλογές. Για παράδειγμα, η ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για χανγκόβερ και ενίσχυση του ανοσοποιητικού κοστίζει 500 ευρώ. Για ανάρρωση, η τιμή διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Μία εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα παροχής όλων των παραπάνω υπηρεσιών μαζί, έναντι 550 ευρώ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες σε διάφορα σημεία, καλύπτοντας μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Αιγάλεω μέχρι τους Ζωγράφου, προσφέροντας ευκολία στους ενδιαφερόμενους, αλλά εγείροντας ερωτήματα για τη νομιμότητα και την ασφάλεια.

Το ζήτημα της νομιμότητας και της ασφάλειας

Μετά την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το ερώτημα δεν περιορίζεται μόνο στο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται στα ιδιωτικά ιατρεία. Είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιος τις πραγματοποιεί, καθώς η επάρκεια και η πιστοποίηση του προσωπικού που διενεργεί αυτές τις θεραπείες είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ασθενών.

Η ευρύτερη, ανορθόδοξη αγορά «ευεξίας» και «premium» θεραπειών, όπως αυτή που αναπτύσσεται στη Μύκονο, απαιτεί ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr