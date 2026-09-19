Μετεγγραφές 2026: Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές

Η περίοδος των μετεγγραφών πλησιάζει για τους πρωτοετείς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΙ, αναμένεται, εντός του Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για μετεγγραφές ή μετακινήσεις. Το υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, όπως η Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο Εύδοξος, το αργότερο έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Βασικές προϋποθέσεις για τις αιτήσεις

Για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μετεγγραφής, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μελετήσει προσεκτικά την εγκύκλιο που θα εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, η οποία δεν αναμένεται να περιέχει αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ του τμήματος στο οποίο εισήχθη ο φοιτητής και του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Εάν τα δύο τμήματα δεν θεωρούνται αντίστοιχα από το υπουργείο Παιδείας, η μετεγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να αναζητηθεί η εγκύκλιος που αφορά τις αντιστοιχίες των τμημάτων.

Επιπλέον, ένα βασικό κριτήριο είναι η λεγόμενη βάση μετεγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι τα μόρια του υποψηφίου δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2.750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του τμήματος στο οποίο ζητά να μεταφερθεί. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το συγκεκριμένο όριο, η αίτηση μετεγγραφής δεν μπορεί να εγκριθεί.

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια. Τα πιο σημαντικά από αυτά περιλαμβάνουν το οικογενειακό εισόδημα, την ιδιότητα μέλους τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και την ύπαρξη αδελφού ή αδελφής που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη. Επίσης, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες που αφορούν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία, οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως οι καθ’ υπέρβαση μετεγγραφές ή οι μετακινήσεις αδελφών φοιτητών. Αυτές οι περιπτώσεις ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες και προϋποθέσεις, καθιστώντας απαραίτητη την ξεχωριστή εξέταση της κάθε περίπτωσης για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.

Συνήθη λάθη και παρανοήσεις

Ένα από τα συχνότερα «παράδοξα» που παρατηρούνται στη διαδικασία των μετεγγραφών σχετίζεται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν λανθασμένα ότι, για να μπορέσουν να πάρουν μετεγγραφή, πρέπει να καλύπτουν και την ΕΒΕ του τμήματος στο οποίο επιθυμούν να μεταφερθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Η επίτευξη της ΕΒΕ ή της ΕΒΕ ειδικού μαθήματος του τμήματος υποδοχής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μετεγγραφής.

Ένα άλλο συχνό λάθος που κάνουν αρκετοί φοιτητές είναι να αποφεύγουν την υποβολή αίτησης, επειδή θεωρούν ότι «δεν έχουν πιθανότητες» να μετεγγραφούν. Στην πράξη, όμως, η πραγματικότητα διαφέρει. Κάθε χρόνο καταγράφονται περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν εξαντλείται πλήρως, ή τα απαιτούμενα μόρια διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι αρχικά ανέμεναν οι ενδιαφερόμενοι. Συνεπώς, η υποβολή αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, είναι πάντα μια επιλογή που αξίζει να εξεταστεί.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr