Τα οικονομικά των δύο γιατρών στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκονται πλέον οι οικονομικές συναλλαγές και τα δεδομένα των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος τους. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Η προφυλάκιση των γιατρών

Οι δύο γιατροί, των οποίων τα ονόματα έχουν συνδεθεί με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού. Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, όπως αναφέρθηκε από την ΕΡΤ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ενδελεχής έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία

Παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή, οι αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού των γιατρών. Με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά τους στοιχεία.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στα οικονομικά των γιατρών, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και καταθέσεις που αφορούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να διαλευκάνει κάθε πτυχή που σχετίζεται με την υπόθεση.

Διεύρυνση της έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου. Θα συμπεριλάβει παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού των γιατρών. Σκοπός αυτής της διευρυμένης εξέτασης είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υπάρχει η δυνατότητα να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο σχετικός φάκελος, εφόσον υπάρξουν τέτοια ευρήματα, θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση του αδικήματος.

Το έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ

Στο πλαίσιο της έρευνας, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένα σημαντικό έγγραφο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτοί κλήθηκαν στην κλινική που βρίσκεται στο Κολωνάκι, τη στιγμή του περιστατικού. Το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού φέρεται να περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δύο γιατροί φέρεται να μην παρείχαν στους διασώστες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του. Επιπλέον, φέρεται να μην γνωστοποίησαν ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους διασώστες, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader