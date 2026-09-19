Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος παραμένει άφαντος. Ο βαρυποινίτης αγνοείται μετά τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα νέο βίντεο φέρνει στο φως στοιχεία που δείχνουν εμπλοκή του στην εκτέλεση ενός άλλου βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού.

Η εξαφάνιση και οι έρευνες των αρχών

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει άδεια από τη φυλακή, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ. Η εξαφάνισή του συνδέεται με τη συμπλοκή στην Ανάβυσσο, η οποία έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι προσπάθειες των αρχών εστιάζουν κυρίως σε πιθανά σημεία διαφυγής, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς ο Ριζάι θεωρείται βαρυποινίτης που ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι να επιστρέψει μόνος του στις φυλακές, καθώς σε κάποιο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να ζητήσει την υπό όρους αποφυλάκισή του. Το αυτόφωρο για την υπόθεση έληξε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Εμπλοκή στην εκτέλεση των φυλακών Δομοκού

Ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας ενός κρατούμενου, του Αντώνη Παπαδάτου, η οποία σημειώθηκε μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού στις 15 Φεβρουαρίου του 2026. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο Ριζάι τοποθετείται στον χώρο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία.

Η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή, ενώ ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού έχει προφυλακιστεί, καθώς ήταν παρών στο περιστατικό και υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Οι ανακριτικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, παρά τους ισχυρισμούς του Βούλγαρου εκτελεστή περί «ατυχήματος» και πάλης.

Τα στοιχεία από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ

Το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ περιλάμβανε φωτογραφίες της σήμανσης από τη σκηνή του εγκλήματος, οι οποίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Επίσης, παρουσιάστηκε βίντεο που δείχνει τον αρχιφύλακα να απομακρύνει τον Ριζάι από τη σκηνή του εγκλήματος, δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Παρά τους ισχυρισμούς τόσο του Αλκέτ Ριζάι όσο και του αρχιφύλακα ότι δεν βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος, αυτόπτες μάρτυρες και το υλικό από τις κάμερες τους τοποθετούν στη σκηνή. Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει επίσης τον αρχιφύλακα να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Ριζάι, λίγο πριν το θύμα οδηγηθεί στο παλιό αρχιφυλάκειο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr