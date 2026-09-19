Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα στη βόρεια Εύβοια

Μια ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη βόρεια Εύβοια, θέτοντας εκ νέου σε επιφυλακή τους σεισμολόγους. Η δόνηση καταγράφηκε στη 01:11 και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.

Ο νέος σεισμός στη βόρεια Εύβοια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ εκδηλώθηκε στη 01:11. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έκανε την ανακοίνωση εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.

Το επίκεντρο της δόνησης προσδιορίστηκε με ακρίβεια 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, μια περιοχή που έχει παρουσιάσει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε σε περίπου 17 χιλιόμετρα, γεγονός που συμβάλλει στην εκτίμηση της αίσθησης και των πιθανών επιπτώσεων στην επιφάνεια.

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Η νυχτερινή δόνηση έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου σεισμού που είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής. Εκείνη η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δηλαδή ήταν οριακά ισχυρότερη από τη μεταγενέστερη.

Και ο προηγούμενος σεισμός εντοπίστηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ωστόσο, το εστιακό βάθος του σεισμού της Παρασκευής ήταν διαφορετικό, καθώς υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, δηλαδή ήταν πιο επιφανειακός σε σχέση με τη νυχτερινή δόνηση.

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΟΑΣΠ

Σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, είχε προβεί σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση στην περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ.

Παρά την πιθανότητα νέων δονήσεων, ο Ευθύμιος Λέκκας εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Η δήλωσή του αυτή αποσκοπεί στην καθησύχαση του κοινού, παρά την αυξημένη σεισμικότητα που παρατηρείται στη βόρεια Εύβοια.

Σε επιφυλακή οι ειδικοί

Παρόλο που ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό, οι ειδικοί επιστήμονες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Αυτή η στάση οφείλεται στην έντονη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή της βόρειας Εύβοιας το τελευταίο διάστημα.

Η συνεχής παρακολούθηση των φαινομένων από το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο και τους φορείς του κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αξιολογείται η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας και να παρέχονται έγκυρες πληροφορίες στους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki