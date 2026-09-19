Λήξη συναγερμού στο Ριάντ μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορική επίθεση

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη λήξη συναγερμού στην πρωτεύουσα Ριάντ, καθώς και στην πόλη Αλ-Χαρτζ, ανατολικά της πρωτεύουσας, έπειτα από προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί για κίνδυνο αεροπορικής επιδρομής. Οι προειδοποιήσεις αυτές εκδόθηκαν για δεύτερη φορά, σε μια περίοδο όπου παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς Χούθι στη χώρα του Κόλπου.

Οι συναγερμοί αυτοί σηματοδότησαν την πρώτη φορά που η πρωτεύουσα Ριάντ βρέθηκε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, από τότε που οι Χούθι, οι οποίοι εδρεύουν στην γειτονική Υεμένη, κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι προειδοποιήσεις και οι εκρήξεις

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο αεροπορικής επιδρομής, επηρεάζοντας το Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ. Αυτή η ενέργεια ήρθε ως απάντηση στην αυξημένη δραστηριότητα των φιλοϊρανών Χούθι, οι οποίοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην περιοχή.

Δημοσιογράφοι από το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters, οι οποίοι βρίσκονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι προειδοποιήσεις αυτές εκδόθηκαν λίγες ώρες αφότου ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι προέβη σε δηλώσεις σχετικά με «εγκληματικές απόπειρες» που, όπως είπε, απετράπησαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά.

Οι κατηγορίες και η υπόσχεση για απάντηση

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση απέτρεψε «εγκληματικές απόπειρες», χωρίς να τις προσδιορίσει περαιτέρω, στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά. Στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για τις απόπειρες αυτές και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά των Χούθι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης σχετικά με την ανακοίνωση που έκαναν οι Χούθι. Η έλλειψη επίσημης απάντησης διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι

Οι Χούθι, οι οποίοι ασκούν έλεγχο στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης, καθώς και σε μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, έχουν εξαπολύσει επιθέσεις προς τη Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις αυτές ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση ενός ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ριάντ τον Ιούλιο.

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, έχουν καταγραφεί πλήγματα κατά σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φιλοϊρανική οργάνωση υποστηρίζει ότι η Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που, σύμφωνα με τους Χούθι, δικαιολογεί τις δικές τους ενέργειες.

Η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες, καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η καταδίκη αφορά επιθέσεις που έχουν πλήξει μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Οι εν λόγω επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε και «τη στρατιωτική κλιμάκωση των Χούθι στην Υεμένη», υπογραμμίζοντας την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την κατάσταση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki