Οι μετεγγραφές του 2026 για τους πρωτοετείς φοιτητές: Οδηγίες και προϋποθέσεις

Η ώρα των μετεγγραφών πλησιάζει για τους πρωτοετείς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας, οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο. Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΙ, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου. Το υπουργείο Παιδείας παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις πρόσβασης και προετοιμασία

Για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες. Αυτοί οι κωδικοί αφορούν υπηρεσίες όπως η Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο Εύδοξος. Η προθεσμία για την απόκτησή τους ορίζεται το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να έχουν μελετήσει σωστά την εγκύκλιο για τις μετεγγραφές, η οποία θα εκδοθεί από το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του υπουργείου, δεν αναμένονται αλλαγές στους κανόνες και τις προϋποθέσεις συγκριτικά με την περσινή διαδικασία.

Η βασική προϋπόθεση της αντιστοιχίας τμημάτων

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μιας μετεγγραφής είναι να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του τμήματος στο οποίο ο φοιτητής έχει εισαχθεί και του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Αυτή η αντιστοιχία αποτελεί θεμελιώδη όρο για την έγκριση της αίτησης.

Σε περίπτωση που τα δύο τμήματα δεν θεωρούνται αντίστοιχα από το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία της μετεγγραφής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητήσουν και να μελετήσουν την εγκύκλιο που αφορά τις αντιστοιχίες των τμημάτων, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητά τους.

Το κριτήριο της βάσης μετεγγραφής

Επιπρόσθετα, για την έγκριση μιας αίτησης μετεγγραφής, εφαρμόζεται η λεγόμενη βάση μετεγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι τα μόρια του υποψηφίου φοιτητή δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2.750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του τμήματος στο οποίο ζητά να μεταφερθεί. Το κριτήριο αυτό είναι καθοριστικό για την επιτυχή έκβαση της αίτησης.

Εάν η διαφορά στα μόρια μεταξύ του υποψηφίου και της βάσης εισαγωγής του επιθυμητού τμήματος είναι μεγαλύτερη από το όριο των 2.750 μορίων, τότε η αίτηση μετεγγραφής δεν μπορεί να εγκριθεί. Η τήρηση αυτού του ορίου είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους.

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν φοιτητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Τα σημαντικότερα από αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν το οικογενειακό εισόδημα, την ιδιότητα μέλους τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και την ύπαρξη αδελφού ή αδελφής που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες για φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία, οι οποίες εξετάζονται με ειδικούς όρους.

Ειδικές περιπτώσεις και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Στη διαδικασία των μετεγγραφών υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως οι καθ’ υπέρβαση μετεγγραφές ή οι μετακινήσεις αδελφών φοιτητών. Αυτές οι περιπτώσεις διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και προϋποθέσεις σε σχέση με τις γενικές διατάξεις. Για τον λόγο αυτό, κάθε τέτοια περίπτωση απαιτεί ξεχωριστή και λεπτομερή εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ένα από τα «παράδοξα» της διαδικασίας αφορά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Πολλοί υποψήφιοι φοιτητές πιστεύουν λανθασμένα ότι, για να λάβουν μετεγγραφή, πρέπει να καλύπτουν και την ΕΒΕ του τμήματος στο οποίο επιθυμούν να μεταφερθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Η επίτευξη της ΕΒΕ ή της ΕΒΕ ειδικού μαθήματος του τμήματος υποδοχής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μετεγγραφής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis