Νέα μελέτη: Βρώμη και κριθάρι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης

Μια νέα κλινική μελέτη διάρκειας έξι εβδομάδων εξέτασε την επίδραση της βρώμης και του κριθαριού σε 68 ενήλικες, εντοπίζοντας μέτριες αλλά σημαντικές αλλαγές σε δείκτες που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία. Η βρώμη συνδέθηκε με μείωση της LDL χοληστερόλης, ενώ το κριθάρι μείωσε τη διαστολική αρτηριακή πίεση και δείκτες φλεγμονής. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τα ήδη υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη των δημητριακών ολικής άλεσης.

Η νέα κλινική μελέτη και τα πρώτα ευρήματα

Η νέα κλινική μελέτη, η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες, διερεύνησε κατά πόσο η βρώμη και το κριθάρι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση των δύο δημητριακών ολικής άλεσης σε 68 ενήλικες, παρατηρώντας αλλαγές σε διάφορους δείκτες που συνδέονται άμεσα με την καρδιαγγειακή υγεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα ευρήματα σχετικά με τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients και επιχειρεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα αν η κατανάλωση βρώμης και κριθαριού ολικής αλέσεως μπορεί να προσφέρει παρόμοια οφέλη με τη βήτα-γλυκάνη ως μεμονωμένο συστατικό, αλλά στο πλαίσιο μιας καθημερινής διατροφής.

Διαφορετικά οφέλη από τη βρώμη και το κριθάρι

Οι ερευνητές παρατήρησαν συγκεκριμένα και διακριτά οφέλη από την κατανάλωση κάθε δημητριακού. Η βρώμη συνδέθηκε με μείωση της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τον ρόλο της βρώμης στη διαχείριση ενός σημαντικού παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Από την άλλη πλευρά, το κριθάρι έδειξε διαφορετικά οφέλη, καθώς συνδέθηκε με μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, η κατανάλωση κριθαριού οδήγησε σε μείωση των δεικτών φλεγμονής, ενισχύοντας την κατανόηση των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους τα δημητριακά ολικής άλεσης μπορούν να συμβάλουν στην καρδιαγγειακή υγεία.

Ο ρόλος της βήτα-γλυκάνης και η σημασία των ολόκληρων τροφών

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως έχουν συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια με μια διατροφή που ευνοεί την υγεία της καρδιάς. Η βρώμη και το κριθάρι βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελούν σημαντικές πηγές βήτα-γλυκάνης. Η βήτα-γλυκάνη είναι μια διαλυτή φυτική ίνα που έχει μελετηθεί εκτενώς για τη σχέση της με τα επίπεδα χοληστερόλης και την καρδιαγγειακή υγεία.

Μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει εστιάσει στη βήτα-γλυκάνη ως μεμονωμένο συστατικό, συχνά χρησιμοποιώντας τη μορφή συμπληρώματος. Η παρούσα μελέτη, ωστόσο, εξετάζει την κατανάλωση της βήτα-γλυκάνης μέσα από ολόκληρες τροφές, όπως η βρώμη και το κριθάρι, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα οφέλη τους στο πλαίσιο μιας καθημερινής διατροφής.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή διατροφής. Συνολικά, 68 ενήλικες ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο της μελέτης. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ακολουθώντας ένα αυστηρά ελεγχόμενο διατροφικό πρόγραμμα.

Τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή περιλάμβαναν μπάρες δημητριακών, νιφάδες και κρακεράκια. Τα προϊόντα αυτά, παρόλο που παρασκευάστηκαν από διαφορετικά δημητριακά, είχαν πανομοιότυπη εμφάνιση και έφεραν ειδική χρωματική σήμανση. Αυτό εξασφάλιζε ότι ούτε οι συμμετέχοντες ούτε το προσωπικό που διεξήγαγε τη μελέτη γνώριζαν ποιος κατανάλωνε τι, μέχρι την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν αποκλειστικά τα τρόφιμα που τους παρέχονταν, με μόνες εξαιρέσεις το νερό, τον καφέ, το τσάι και εγκεκριμένα αναψυκτικά χωρίς θερμίδες. Πριν και μετά την παρέμβαση, η ερευνητική ομάδα μέτρησε ένα ευρύ φάσμα βιοδεικτών, όπως τα τυπικά λιπίδια αίματος (χοληστερόλη), λεπτομερείς καταμετρήσεις και μεγέθη σωματιδίων λιποπρωτεϊνών, καθώς και δείκτες φλεγμονής.

Με πληροφορίες από: Enikos