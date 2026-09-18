«Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος» δήλωσε ο Σπανούλης μετά το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Άρης αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως τεστ επιπέδου EuroLeague, πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Βελιγράδι, με την ελληνική ομάδα να γνωρίζει την ήττα με τελικό σκορ 91-87.

Παρά την ήττα, ο «Αυτοκράτορας» επέδειξε αξιοσημείωτη μαχητικότητα, καταφέρνοντας να επιστρέψει από σημαντικές διαφορές στο σκορ και να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος, δείχνοντας στοιχεία ομάδας υψηλού επιπέδου.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, παραχώρησε δηλώσεις. Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε ότι είναι ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του, αν και επισήμανε πως υπάρχουν ακόμη σημεία που χρήζουν διόρθωσης.

Στις δηλώσεις του, ο Σπανούλης αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που κατατάσσουν την ομάδα του στις κορυφαίες του EuroCup, στην αδιαπραγμάτευτη μαχητικότητα των παικτών του, καθώς και στον Στέφαν Γιόβιτς.

Ικανοποίηση για την αντίδραση της ομάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένος» από την εμφάνιση της ομάδας του. Επεσήμανε ότι περίμεναν ένα τέτοιο παιχνίδι, ειδικά μετά την προηγούμενη νίκη τους με 24 πόντους, και την αντίδραση που θα έδειχνε ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο προπονητής τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι η ομάδα αποτελείται από πολλούς νέους παίκτες, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις, επέστρεψε στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Για τον ίδιο, το πιο σημαντικό ήταν ο τρόπος που αντέδρασαν οι παίκτες, όχι συγκεκριμένες φάσεις όπως το τρίποντο του Μονέκε ή τα βήματα που σφυρίχτηκαν στον Μόργκαν, τα οποία κατά την προσωπική του άποψη δεν ήταν.

«Είμαστε σε σωστό δρόμο, έχουμε βέβαια να διορθώσουμε κάποια πράγματα σε άμυνα και επίθεση», πρόσθεσε ο Σπανούλης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση.

Η φιλοσοφία και η μαχητικότητα

Ο Βασίλης Σπανούλης υπογράμμισε τη φιλοσοφία πάνω στην οποία χτίστηκε η ομάδα του Άρη. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται στο να μην τα παρατάει ποτέ, παίζοντας με την ίδια ένταση και προσήλωση για 40 λεπτά.

Ανέφερε ως παραδείγματα ανατροπών τις αναμετρήσεις κόντρα στη Μακάμπι και στον Ερυθρό Αστέρα, όπου η ομάδα επέδειξε αυτή τη μαχητικότητα. Ο προπονητής τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές για το μέλλον και πολλά σημεία που πρέπει να φτιαχτούν, αλλά η ομάδα βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι.

Για τα σχόλια περί EuroCup και τον Στέφαν Γιόβιτς

Αναφορικά με τα σχόλια που κατατάσσουν τον Άρη στα φαβορί του EuroCup, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η συνεχής βελτίωση της ομάδας. Επεσήμανε ότι δεν βλέπει πιο μακριά από την ανάλυση του βίντεο στην αυριανή προπόνηση.

Ο προπονητής σημείωσε ότι βρίσκεται μόλις 15 μέρες στην ομάδα και η βελτίωση αποτελεί τη μοναδική του προτεραιότητα. Για τον Στέφαν Γιόβιτς, ο Σπανούλης τον χαρακτήρισε έμπειρο παίκτη, νικητή, ηγέτη στο παρκέ και εξαιρετικό άνθρωπο, προσθέτοντας ότι έχει πετύχει πολλά και τον περιμένουν να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko