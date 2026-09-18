Θανατηφόρα επίθεση καρχαρία σε κολυμβητή στο Περθ

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά του Περθ, στην Αυστραλία. Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα, στην παραλία Sorrento Beach, στη Δυτική Αυστραλία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο ο κολυμβητής υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επίθεση στην παραλία Sorrento Beach

Η επίθεση του καρχαρία σημειώθηκε ενώ ο άνδρας κολυμπούσε περίπου 50 μέτρα από την ακτή της παραλίας Sorrento Beach. Το συμβάν προκάλεσε σοκ σε αυτόπτες μάρτυρες και λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς η τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θύματος.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αρχές ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερα και σκάφη, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο κολυμβητής και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Παρά τις άμεσες ενέργειες, ο άνδρας δεν κατάφερε να επιζήσει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και οι μαρτυρίες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας και ασθενοφόρων, έφτασαν άμεσα στην παραλία Sorrento Beach, αφού ενημερώθηκαν για την επίθεση. Η κινητοποίηση ήταν εκτεταμένη, με στόχο την παροχή βοήθειας και τον εντοπισμό του θύματος. Η παρουσία των διασωστών και των αρχών ήταν έντονη, προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή δήλωσε ότι ένας φίλος της παρατήρησε κάτι μέσα στο νερό. Όταν εκείνη γύρισε προς τη θάλασσα, περιέγραψε ότι είδε «μια λίμνη αίματος». Ένας ακόμη μάρτυρας ανέφερε ότι πιστεύει πως ο κολυμβητής βρισκόταν στο νερό μαζί με έναν φίλο του. Ο φίλος του θύματος, σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, ήταν συντετριμμένος και έλεγε πως δεν κατάφερε να τον σώσει. Οι λουόμενοι προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν, λέγοντάς του πως δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι περισσότερο.

Κλείσιμο παραλιών και προηγούμενα περιστατικά

Μετά τη θανατηφόρα επίθεση, όλες οι παραλίες της συγκεκριμένης περιοχής, σε μια ακτογραμμή σχεδόν 12 χιλιομέτρων, από το Marmion έως το Iluka, έκλεισαν. Το τοπικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, ως μέτρο ασφαλείας για τους λουόμενους.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί την πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία για φέτος. Σύμφωνα με την Australian Shark Incident Database, η Αυστραλία καταγράφει κατά μέσο όρο δύο έως τρεις θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών τον χρόνο, από το 2000 και μετά. Νωρίτερα, τον Ιανουάριο, ένα 12χρονο αγόρι είχε χάσει τη ζωή του στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά την επίθεση από ταυροκαρχαρία στα ανοιχτά του Sydney Harbour. Επίσης, τον Μάιο και τον Ιούνιο, τρεις δύτες που έκαναν ψαροντούφεκο έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις καρχαριών.

Η πρόσφατη επίθεση στη Δυτική Αυστραλία και οι δηλώσεις

Η επίθεση στην παραλία Sorrento Beach είναι παράλληλα η δεύτερη που αναφέρεται στη Δυτική Αυστραλία μέσα στην ίδια εβδομάδα. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο πυροσβέστης του Geraldton, Mel Ismail, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση, αναρρώνοντας από τα τραύματά του.

Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Roger Cook, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. «Πρόκειται για μια συγκλονιστική τραγωδία», ανέφερε ο κ. Cook, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στους διασώστες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta