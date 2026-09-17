Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων στη Βάρη – Αναζητείται η μητέρα του

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι Αρχές, μετά από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) στην περιοχή της Βάρης. Δύο λυκόσκυλα, τα οποία ανήκουν το ένα στη θεία και το άλλο στη μητέρα του γνωστού τενίστα, δάγκωσαν και τραυμάτισαν σοβαρά τρεις ανθρώπους. Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά αναζητείται στο πλαίσιο του αυτόφωρου.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, μετά την επίθεση των σκύλων στη Βάρη. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ παράλληλα αναζητείται και η μητέρα του αθλητή, καθώς και αυτή φέρεται να είναι ιδιοκτήτρια ενός εκ των δύο λυκόσκυλων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους δύο σκύλους είναι καταχωρισμένος στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ ο δεύτερος στο όνομα της θείας του. Η αναζήτηση της μητέρας γίνεται στο πλαίσιο του αυτόφωρου, όπως προβλέπει η διαδικασία για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η επίθεση των λυκόσκυλων και οι τραυματίες

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας κινούνταν στην περιοχή της Βάρης μαζί με τη γάτα του. Ένα από τα δύο λυκόσκυλα φέρεται να βγήκε από την ιδιοκτησία και να επιτέθηκε στο ζώο. Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να προστατεύσει τη γάτα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί δαγκώματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσε η ανιψιά του ηλικιωμένου, η οποία αντίκρισε τα αγριεμένα σκυλιά να της επιτίθενται. Τα λυκόσκυλα την κυνήγησαν, την δάγκωσαν στο χέρι και την έριξαν κάτω. Η γυναίκα, όπως περιέγραψε, έμεινε ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσε στο έδαφος. Μέχρι να φτάσει στο σημείο ο προϊστάμενος των αδέσποτων στον δήμο, τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ακόμη ένα άτομο.

Η μαρτυρία της τραυματία

Η γυναίκα που τραυματίστηκε στο χέρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Βάρης για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Εκεί της χορηγήθηκαν αντιβιώσεις, καθώς το χέρι της έτρεχε αίμα από τα δαγκώματα. Η ίδια μίλησε για τα όσα έζησε, περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία.

«Το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου από τη Βάρη και μου είπε ότι δύο λυκόσκυλα τον δάγκωσαν. Πήγαν να του σκοτώσουν τη γάτα και αυτός άπλωσε το χέρι του και τον δάγκωσαν. Μου είπε πως είναι επικίνδυνα τα ζώα και πως έχουν δαγκώσει και άλλους», ανέφερε η τραυματίας. Συνέχισε την περιγραφή της επίθεσης: «Ανεβαίνοντας μια οδό, με βλέπει το ένα λυκόσκυλο, από αυτά τα μεγάλα τα σκυλιά, και τρέχει κατά πάνω μου. Άρχισε να τρέχει και το άλλο και το ένα με έπιασε από το χέρι. Πόνεσα βέβαια και ευτυχώς, επειδή έχω την εμπειρία, έμενα ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα και έπεσα κάτω. Με έριξαν κάτω. Και εκείνη την ώρα, κατά καλή μου τύχη, πέρναγε ο προϊστάμενός μου στο τμήμα αδέσποτων, ο οποίος με βούτηξε γιατί ήμουν ζαλισμένη και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Εκεί μου έκαναν τα απαραίτητα. Πήρα κάτι αντιβιώσεις αλλά το χέρι μου έτρεχε αίμα. Έχει δαγκώσει και άλλη κυρία, πιο σοβαρά η οποία είναι στο ΚΑΤ».

Η γυναίκα κατέληξε δηλώνοντας: «Τα ζώα δεν φταίνε, η ανευθυνότητα των ανθρώπων φταίει».

Προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων

Αν και δεν πρόκειται για τα ίδια σκυλιά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κατοικίδια της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά επιτίθενται σε πολίτες. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δύο ακόμη περιστατικά στο παρελθόν.

Η πρώτη επίθεση έγινε το 2023, όταν σκύλος της οικογένειας του αθλητή πήδηξε τον φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε έναν 13χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα σε χέρια και πόδια. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε δύο χρόνια αργότερα, όταν ένας σκύλος που είχε βγει βόλτα επιτέθηκε σε άλλο άτομο.

Η κατάσταση των σκύλων και οι μηνύσεις

Μετά το περιστατικό, τα δύο λυκόσκυλα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο για έλεγχο του μικροτσίπ τους. Η γυναίκα που τραυματίστηκε στο χέρι, καθώς και μία ακόμη τραυματίας, έχουν ήδη υποβάλλει μήνυση για το περιστατικό. Η κατάσταση υγείας των άλλων τραυματιών παραμένει άγνωστη, πέραν της πληροφορίας ότι μία κυρία με πιο σοβαρά δαγκώματα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis