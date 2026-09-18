Νέα στοιχεία της PETA για τα γαϊδούρια της Σαντορίνης: Καταγγελίες για κακομεταχείριση

Η διεθνής οργάνωση για τα ζώα, PETA, επανέρχεται στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων και φωτογραφιών, τα οποία αφορούν την κατάσταση των γαϊδουριών στη Σαντορίνη. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό επίθεσης που δέχτηκαν μέλη της οργάνωσης στο νησί. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη με σκοπό να καταγράψουν και να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, και το υλικό που συνέλεξαν πριν την επίθεση δίνεται τώρα στη δημοσιότητα.

Η αποστολή της PETA στη Σαντορίνη

Τον Σεπτέμβριο, εκπρόσωποι της διεθνούς οργάνωσης για την ηθική μεταχείριση των ζώων, PETA, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Σαντορίνη. Ο κύριος στόχος της αποστολής τους ήταν η λεπτομερής καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζουν και εργάζονται τα γαϊδούρια στο δημοφιλές κυκλαδίτικο νησί.

Παράλληλα με την καταγραφή, η οργάνωση είχε ως πρόθεση να εκφράσει τη διαμαρτυρία της για την κατάσταση που επικρατεί, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την ευζωία των ζώων. Η PETA, με την παρουσία της, επιδίωκε να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις πρακτικές που εφαρμόζονται αναφορικά με τη χρήση των γαϊδουριών για τουριστικούς σκοπούς.

Η διαμαρτυρία και το περιστατικό της επίθεσης

Η προσπάθεια των μελών της PETA να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσης των γαϊδουριών στη Σαντορίνη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Αντιθέτως, η δράση τους συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με την επίθεση που δέχτηκαν οι ακτιβίστριες.

Το περιστατικό της επίθεσης σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την τρέχουσα δημοσιοποίηση των νέων ευρημάτων της οργάνωσης. Αυτό το γεγονός υπογράμμισε τις υπάρχουσες εντάσεις και τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στο νησί σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της μεταχείρισης των ζώων.

Η συλλογή στοιχείων πριν το συμβάν

Παρά την δυσάρεστη εξέλιξη της επίθεσης, οι ακτιβίστριες της PETA είχαν ήδη ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος της αποστολής τους. Πριν δεχτούν την επίθεση, οι γυναίκες που επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη είχαν προχωρήσει σε εκτεταμένη καταγραφή της κατάστασης των γαϊδουριών.

Αυτή η διαδικασία καταγραφής περιελάμβανε τη συλλογή παρατηρήσεων, μαρτυριών και οπτικού υλικού, το οποίο τεκμηριώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ζώων. Το υλικό αυτό, που συγκεντρώθηκε μεθοδικά, αποτέλεσε τη βάση για τα νέα στοιχεία που η οργάνωση φέρνει τώρα στο φως της δημοσιότητας.

Οι νέες καταγγελίες και οι φωτογραφίες

Η PETA, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για την προστασία των ζώων, δίνει πλέον στη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα μέλη της. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από σχετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο ενισχύει τις καταγγελίες της οργάνωσης.

Οι καταγγελίες που προκύπτουν από την έρευνα της PETA είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα γαϊδούρια «γλύφουν τους τοίχους», μια συμπεριφορά που συχνά υποδηλώνει σοβαρή αφυδάτωση και έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την πιθανή στέρηση βασικών αναγκών των ζώων.

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της οργάνωσης κάνουν λόγο για πλήρη έλλειψη νερού για τα ζώα, καθώς και για περιστατικά όπου τα γαϊδούρια «δέχονται ραβδίσματα». Αυτές οι περιγραφές σκιαγραφούν ένα περιβάλλον κακομεταχείρισης, όπου τα ζώα όχι μόνο στερούνται την απαραίτητη φροντίδα, αλλά υφίστανται και σωματική βία. Η δημοσιοποίηση αυτών των ευρημάτων αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση για την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γαϊδουριών στη Σαντορίνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta