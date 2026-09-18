Άλογο δεμένο σε όχημα στην Εύβοια: Βίντεο προκαλεί αντιδράσεις

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φέρεται να καταγράφει ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου στην Εύβοια. Το βίντεο, που καταγράφηκε στα Νέα Στύρα, δείχνει ένα τραυματισμένο άλογο να σύρεται στον δρόμο, δεμένο στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Το περιστατικό στα Νέα Στύρα

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία που συνοδεύει το βίντεο, το ζώο φέρεται να ήταν δεμένο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος ενός οχήματος. Καθώς το όχημα κινούνταν, το άλογο ακολουθούσε την πορεία του, κινούμενο στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιοποιήθηκε στα social media, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις από τους χρήστες.

Προβληματισμός για την ασφάλεια και την υγεία

Η ανάρτηση που συνόδευε το βίντεο επισημαίνει δύο βασικά ζητήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Πρώτον, τίθεται σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη μεταχείριση και την κατάσταση της υγείας του ίδιου του ζώου, το οποίο εμφανίζεται τραυματισμένο.

Δεύτερον, υπογραμμίζεται ο σοβαρός κίνδυνος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, λόγω του συγκεκριμένου τρόπου μετακίνησης του αλόγου.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες

Παρά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας του αλόγου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το evima, δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει υπάρξει παρέμβαση από τις αρμόδιες Αρχές για το περιστατικό αυτό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr