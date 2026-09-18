Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό της υπόθεσης Μαζωνάκη: Σχεδίαζε εισαγωγή εξοπλισμού κυτταρικών θεραπειών

Οι αποκαλύψεις για τους δύο γιατρούς του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έχουν τέλος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, τα οποία αφορούν τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σχεδιασμοί για επέκταση στις κυτταρικές θεραπείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός σχεδίαζε την εισαγωγή στην Ελλάδα εξοπλισμού που αφορά τις κυτταρικές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική. Αυτοί οι σχεδιασμοί φέρεται να ήταν σε εξέλιξη και να είχαν δρομολογηθεί λίγους μήνες πριν από το τραγικό συμβάν που οδήγησε στην προφυλάκισή του.

Η ίδρυση της εταιρείας

Προκειμένου να υλοποιήσει τους παραπάνω σχεδιασμούς, ο γιατρός είχε προχωρήσει στη δημιουργία μιας εταιρείας. Η σύσταση αυτής της εταιρείας καταγράφηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025. Ως έδρα της εταιρείας είχε δηλωθεί το δεύτερο ιατρείο του, το οποίο βρίσκεται επίσης στην περιοχή του Κολωνακίου. Ο αρχικός σκοπός της εταιρείας, όπως αναφερόταν στο καταστατικό της, ήταν η εισαγωγή μηχανημάτων, η χρήση των οποίων για θεραπευτικούς σκοπούς στο ιατρείο του χαρακτηριζόταν ως αμφίβολη.

Η τροποποίηση του καταστατικού και η σαφήνεια

Στο αρχικό καταστατικό της νεοσύστατης εταιρείας, το αντικείμενο της δραστηριότητάς της δεν αποσαφηνιζόταν πλήρως, αφήνοντας περιθώρια για διάφορες ερμηνείες. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την ίδρυσή της, ακολούθησε μια σημαντική τροποποίηση στο καταστατικό της. Η τροποποίηση αυτή, η οποία καταγράφηκε στις 15 Απριλίου 2026, έκανε σαφέστερη αναφορά στον συγκεκριμένο ιατρικό εξοπλισμό που ο γιατρός επιθυμούσε να εισαγάγει και να χρησιμοποιήσει.

Μέσω αυτής της τροποποίησης, ο 58χρονος γιατρός εμφανίζεται να επιθυμούσε να εισαγάγει και να χρησιμοποιήσει στο ιατρείο του συσκευές τεχνολογιών κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής. Αυτό καταδεικνύει μια σαφή πρόθεση επέκτασης των ιατρικών του δραστηριοτήτων σε αυτούς τους εξειδικευμένους τομείς, λίγο πριν από τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr