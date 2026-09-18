Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το ποσοστό εισαγωγής σε ΑΕΙ για αποφοίτους πληγεισών περιοχών

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το ποσοστό των δικαιούχων για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), το οποίο αφορά αποφοίτους περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Η απόφαση αφορά μαθητές και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου καθορίζονται επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/ 123049 /A5/18-09-2026 Υπουργική Απόφαση, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθορίζεται το ποσοστό των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων συγκεκριμένων περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών αυτών, προσφέροντάς τους μια ειδική δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Οι πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση είναι ο Δήμος Μαραθώνος, ο Δήμος Σαρωνικού, ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, ο Δήμος Ωρωπού, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Επίσης, η απόφαση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου.

Πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Νοτίου Τομέα Αθηνών και των Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, η απόφαση συμπεριλαμβάνει τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, καθώς και τον Δήμο Μεγαρέων. Αυτές οι περιοχές αναγνωρίζονται ως πληγείσες και οι απόφοιτοί τους δικαιούνται το ειδικό ποσοστό εισαγωγής.

Επιπλέον, ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται στους δικαιούχους. Από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η Δημοτική Ενότητα Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων επίσης εντάσσεται στις πληγείσες περιοχές.

Πληγείσες περιοχές στην Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι Ακτίου – Βόνιτσας και Θέρμου έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες περιοχές, με τους αποφοίτους τους να δικαιούνται το ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η απόφαση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Πατρέων. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται οι Δημοτικές Κοινότητες Βραχνέικων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλέικων, οι οποίες ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Βραχνέικων.

Τέλος, από τον Δήμο Πατρέων, οι δικαιούχοι προέρχονται και από τη Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος, καθώς και από τις Δημοτικές Κοινότητες Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το υπουργείο Παιδείας, πέραν του καθορισμού των δικαιούχων και των περιοχών, έχει ανακοινώσει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι μαθητές και απόφοιτοι των πληγεισών περιοχών. Αυτά τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Με πληροφορίες από: Reader