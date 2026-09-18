Νεαρός στα Ψαχνά συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε φθορές στα κρατητήρια

Ένα τροχαίο ατύχημα στη διαδρομή Νέα Αρτάκη – Ψαχνά αποτέλεσε την αφετηρία μιας σειράς γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού στην Εύβοια. Το βράδυ της Πέμπτης, ο νεαρός συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στη συνέχεια προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος.

Η υπόθεση κλιμακώθηκε από τον αρχικό εντοπισμό του οχήματος από την Τροχαία Χαλκίδας μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας το πρωί της Παρασκευής, αντιμετωπίζοντας πλέον κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, διατάραξη της κοινής ειρήνης και φθορά δημόσιας περιουσίας.

Το τροχαίο ατύχημα και ο εντοπισμός

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν μια περίπολος της Τροχαίας Χαλκίδας εντόπισε ένα αυτοκίνητο να κινείται με ύποπτο και ακανόνιστο τρόπο. Το όχημα κινούνταν στον δρόμο που συνδέει τη Νέα Αρτάκη με τα Ψαχνά. Οι αστυνομικοί, ακολουθώντας διακριτικά το ύποπτο όχημα, παρακολουθούσαν την πορεία του.

Πριν προλάβουν οι αρχές να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός προπορευόμενου οχήματος. Το ατύχημα συνέβη στη συγκεκριμένη διαδρομή, με το όχημα να σταματάει τελικά στο ύψος του μνημείου Αγγελή Γοβιού. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα και αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Η σύλληψη και η διαπίστωση μέθης

Μετά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο του ατυχήματος, διενεργήθηκε έλεγχος στον νεαρό οδηγό. Ο έλεγχος αυτός επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες που είχαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας σχετικά με την κατάσταση του οδηγού. Διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του.

Η σύλληψη του οδηγού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τέτοιου είδους παραβάσεις. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο νεαρός μεταφέρθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και κρατήθηκε εν αναμονή των περαιτέρω νομικών διαδικασιών.

Ένταση και φθορές στα κρατητήρια

Η ένταση γύρω από το περιστατικό δεν περιορίστηκε στο τροχαίο και τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του νεαρού στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος, η κατάσταση κλιμακώθηκε σημαντικά. Ο συλληφθείς φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης διέγερσης, εκφράζοντας την αντίδρασή του με απειλητικές φωνές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη μεταλλική πόρτα του κελιού του. Η συμπεριφορά του οδήγησε σε σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς κατάφερε να ξηλώσει την πόρτα των κρατητηρίων. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόκληση περαιτέρω φθορών στον χώρο, αλλά και για να διασφαλίσουν ότι ο ίδιος ο νεαρός δεν θα τραυματιζόταν από τις ενέργειές του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. Εκεί, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που προέκυψαν από την συμπεριφορά του και τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, οι κατηγορίες που βαρύνουν τον νεαρό περιλαμβάνουν την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, τη διατάραξη της κοινής ειρήνης, καθώς και τη φθορά δημόσιας περιουσίας, λόγω των ζημιών που προκάλεσε στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta