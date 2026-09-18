Η Ford συγκεντρώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη

Η Ford, μέσω του προγράμματος Ford Building Together, διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δράση συγκέντρωσης ειδών διατροφής. Η πρωτοβουλία, με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα - Οδηγούμε την Ελπίδα», καλεί πελάτες, φίλους της μάρκας και τοπικές κοινωνίες να συνεισφέρουν. Στόχος είναι η ενίσχυση οικογενειών και φορέων σε όλη την Ελλάδα, με τη δράση να διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των επίσημων εμπόρων της που συμμετέχουν.

Η φετινή πρωτοβουλία και το κεντρικό της μήνυμα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ford αναλαμβάνει μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη συγκέντρωση ειδών διατροφής. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ford Building Together, το οποίο εστιάζει στην έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ανάγκες.

Το κεντρικό μήνυμα που συνοδεύει τη φετινή προσπάθεια είναι «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα». Με αυτό το σύνθημα, η εταιρεία απευθύνει κάλεσμα στους πελάτες της, στους φίλους της μάρκας, αλλά και σε όλους τους πολίτες που αποτελούν μέλη των τοπικών κοινωνιών, να προσφέρουν είδη διατροφής.

Η περίοδος διεξαγωγής της δράσης έχει οριστεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις εκθέσεις των επίσημων εμπόρων Ford που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Εκεί, θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τα είδη διατροφής που επιθυμούν να προσφέρουν, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια.

Στόχοι της δράσης και οι αποδέκτες της βοήθειας

Ο πρωταρχικός στόχος της φετινής πρωτοβουλίας είναι να ξεπεράσει τα περσινά αποτελέσματα και να συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων. Η Ford επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας ουσιαστική και άμεση βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Τα είδη διατροφής που θα συλλεχθούν μέσω αυτής της δράσης προορίζονται για την ενίσχυση οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και για διάφορους φορείς και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η εταιρεία στοχεύει να καλύψει βασικές ανάγκες και να προσφέρει ένα χέρι βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η επιτυχία της δράσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση και τη συμμετοχή των πολιτών. Κάθε προσφορά, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα τρόφιμα και να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες και φορείς.

Η επιτυχημένη πορεία της περσινής πρωτοβουλίας

Η φετινή δράση της Ford έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε και την προηγούμενη χρονιά. Η περσινή καμπάνια, η οποία είχε ως κεντρικό σύνθημα «Γεμίστε ένα Ford- Κάντε τη Διαφορά», σημείωσε αξιόλογα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Σε εθνικό επίπεδο, η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού ήταν εντυπωσιακή, οδηγώντας στη συγκέντρωση πάνω από 1 τόνο τροφίμων. Αυτή η σημαντική ποσότητα διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσφέροντας άμεση και αναγκαία βοήθεια σε όσους βρέθηκαν σε δύσκολη θέση.

Η απήχηση της δράσης της Ford δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα, αλλά είχε και διεθνή διάσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωτοβουλία κατάφερε να συγκεντρώσει έναν εντυπωσιακό αριθμό, περισσότερους από 900 τόνους τροφίμων. Η συλλογή αυτή πραγματοποιήθηκε σε 31 χώρες, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια εμβέλεια και τη δέσμευση της εταιρείας στην κοινωνική προσφορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki