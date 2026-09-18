Παύλος Φύσσας: Δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του, πλήθος κόσμου σε συγκέντρωση και πορεία

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα, ο οποίος έπεσε νεκρός σαν σήμερα στο Κερατσίνι από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Σήμερα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της δολοφονίας του για να τιμήσει τη μνήμη του, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και πορεία που πραγματοποιήθηκε στα στενά της πόλης.

Εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι

Από νωρίς το απόγευμα, πολίτες κατέφθαναν στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, στην οδό Π. Φύσσα στο Κερατσίνι, προκειμένου να καταθέσουν λουλούδια. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από την άνανδρη δολοφονία της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, βρέθηκαν εκεί για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα από το μνημείο του Παύλου Φύσσα, στο σημείο της δολοφονίας του, και έφτασε στην πλατεία Δαβάκη στην Κοκκινιά, γύρω στις 8. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, καθώς και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας. Οι γονείς του Παύλου Φύσσα άφησαν δύο ανθοδέσμες με κόκκινα τριαντάφυλλα στην είσοδο του μνημείου του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το έναυσμα για την εξάρθρωση της «Χρυσής Αυγής»

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που διαπράχθηκε από το στέλεχος της «Χρυσής Αυγής» Γιώργο Ρουπακιά, αποτέλεσε το έναυσμα για τη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και την καταδίκη της από τη Δικαιοσύνη. Η «Χρυσή Αυγή» χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να φυλακιστούν τα περισσότερα αρχηγικά της μέλη.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, οι διαδηλωτές φώναζαν πολλές φορές συνθήματα κατά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασσιδιάρη. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκαθάρισαν πως δεν θα δεχθούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα «Ποτέ ξανά».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί Μετρό

Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, εφαρμόστηκαν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονταν σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ αρκετοί τροχονόμοι ρύθμιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, εφαρμόστηκαν ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, σε συγκεκριμένες οδούς και λεωφόρους. Παράλληλα, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ, δεν επιτρεπόταν η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους. Αργότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε στην οδό Π. Φύσσα στο Κερατσίνι, καθώς και στις λεωφόρους Σαλαμίνος και Πέτρου Ράλλη.

Επίσης, από τις 3:30 το απόγευμα, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» παρέμειναν κλειστοί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. Οι συρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Προηγούμενες εκδηλώσεις και διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα δεκατρία χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν ήδη από την Πέμπτη. Στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου, ή αλλιώς στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, δόθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και χιλιάδων πολιτών.

Αυτή η συναυλία έστειλε ένα σαφές μήνυμα κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας. Επιπλέον, εκτός από τις εκδηλώσεις στην Αττική, διαδήλωση έχει προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη για τις 6 το απόγευμα, με σημείο συγκέντρωσης την Καμάρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki