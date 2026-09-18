Νέα στοιχεία για την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, λίγο πριν από τον θάνατό του, έδωσε η γραμματέας του γιατρού. Σε δηλώσεις της, η γραμματέας μετέφερε όσα είδε κατά την παραμονή της στον χώρο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα του τραγικού συμβάντος, και αναφέρθηκε στον τραγουδιστή, καθώς και στους δύο γιατρούς. Η ίδια υποστήριξε ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την άφιξή του και τον χαιρέτησε, προτού εκείνος κατευθυνθεί στον χώρο όπου βρισκόταν η 56χρονη γιατρός.

Η παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο την ημέρα του συμβάντος

Η γραμματέας περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές που θυμάται από την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο. Όπως ανέφερε, τον χαιρέτησε κατά την άφιξή του, η οποία τοποθετείται στο μισάωρο μεταξύ 14:00 και 14:30 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης είδε και χαιρετήθηκε με έναν γνωστό του, ο οποίος βρισκόταν επίσης μέσα στο ιατρείο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σύμφωνα με τη γραμματέα, έχει ήδη δώσει κατάθεση.

Μετά τις πρώτες αυτές ανταλλαγές, ο τραγουδιστής πέρασε στον χώρο της 56χρονης γιατρού, την οποία η γραμματέας αναφέρει ως «κυρία Γ…». Η γραμματέας αποχώρησε από το ιατρείο περίπου στις 15:18 με 15:25. Μέχρι την ώρα που έφυγε, η κατάσταση στον χώρο παρέμενε ήρεμη και δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο. Ο 58χρονος γιατρός, όπως πρόσθεσε, ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε γύρω στις 15:20.

Προηγούμενη επίσκεψη και διαχείριση ραντεβού

Η γραμματέας αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ημέρα, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πως γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί το ιατρείο. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν τελικά πήγε, καθώς η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν συνέπιπτε με το ωράριο της βάρδιάς της.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, υπήρχαν λίστες ραντεβού, αλλά αυτές πάντα διαγράφονταν στο τέλος της ημέρας. Η γραμματέας ανέφερε επίσης ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο και στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια. Εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «μία πάρα πολύ κακή συγκυρία κι ένα κακό timing».

Η καταγραφή των στοιχείων και ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος

Η γραμματέας εξήγησε με λεπτομέρεια πού υπήρχαν καταχωρημένα τα στοιχεία και το ιστορικό των ασθενών που υποβάλλονταν στον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονταν απευθείας στο μηχάνημα της εξέτασης. Αυτό το μηχάνημα, όπως περιέγραψε, είναι εκείνο που χρησιμοποιεί δύο αυτοκολλητάκια τα οποία τοποθετούνται στο μέτωπο και απαιτεί από τον εξεταζόμενο να ακουμπά τα χέρια και τα πόδια του σε μεταλλικές πλάκες.

Η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν αναφέρει και οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί το ιατρείο και έχουν μιλήσει για τη διαδικασία. Στο εσωτερικό του μηχανήματος κρατιόταν ολόκληρη η βάση δεδομένων (database), η οποία περιλάμβανε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το ύψος και το βάρος του κάθε ασθενούς. Η γραμματέας υπογράμμισε ότι δεν κρατούσαν πουθενά αλλού δεύτερο αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Ο έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η γραμματέας αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο είχε υποβληθεί το ιατρείο. Η ίδια δήλωσε ότι είχε «ανοίξει σε έλεγχο» από τον Σύλλογο. Σε σχέση με την παρουσία και τη λειτουργία των μηχανημάτων εντός του χώρου, η γραμματέας ήταν κατηγορηματική.

Συγκεκριμένα, η γραμματέας του ιατρείου δήλωσε: «Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα, είναι αστείο». Αυτή η δήλωση έρχεται να απαντήσει σε οποιεσδήποτε υποθέσεις ή ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα ή την απόκρυψη του ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή γενικότερα. Η τοποθέτησή της αυτή φωτίζει περαιτέρω τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit