Αναβλήθηκε η δίκη για τις επιθέσεις σκύλων στη Βάρη – Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια

Αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου η δίκη της ιδιοκτήτριας σκύλων που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Η γυναίκα, ηλικίας 61 ετών, αφέθηκε ελεύθερη εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σοβαρά πλημμελήματα που σχετίζονται με τους τραυματισμούς των πολιτών.

Η αναβολή της δίκης και η ποινική δίωξη

Η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με κατηγορούμενη την 61χρονη ιδιοκτήτρια των σκύλων, αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη, όπως προβλέπεται. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της αφορά την πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται για τη μη λήψη μέτρων που θα απέτρεπαν τη δραπέτευση των ζώων συντροφιάς. Τα συγκεκριμένα πλημμελήματα αποτελούν το πλαίσιο της νομικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί στην επερχόμενη δίκη.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας των σκύλων

Σχετικά με την ιδιοκτησία των δύο λυκόσκυλων, προέκυψαν διαφορετικά δεδομένα. Οι συνήγοροι της κατηγορούμενης υποστήριξαν πως η ίδια δεν έχει καμία συγγενική σχέση με την οικογένεια Τσιτσιπά και είναι η μόνη ιδιοκτήτρια των σκύλων. Το διοικητικό πρόστιμο για την υπόθεση επιβλήθηκε αποκλειστικά στην 61χρονη, ενώ η ποινική δίωξη αφορά επίσης μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη.

Η ίδια η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι είναι η μοναδική ιδιοκτήτρια των δύο σκύλων και ότι τα είχε αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα είχα αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά, που πλέον δεν έχει καμία σχέση με τα συγκεκριμένα ζώα». Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά είχε ξεκαθαρίσει με ανακοίνωσή του ότι δεν υπάρχει συγγενική σχέση ανάμεσα στην οικογένεια και τη σημερινή ιδιοκτήτρια των σκύλων. Τα τσιπ που έφεραν τα ζώα φαίνεται να παραπέμπουν σε δύο διαφορετικούς κατόχους, και συγκεκριμένα στη μητέρα του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά και στην 61χρονη που συνελήφθη.

Οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί

Οι επιθέσεις των δύο λυκόσκυλων σημειώθηκαν χθες στη Βούλα, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Τα σκυλιά φέρεται να είχαν φύγει το πρωί από κατοικία στη Βάρη και βρέθηκαν χωρίς επιτήρηση στους δρόμους της Βούλας. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην οδό Υπάτης.

Εκεί, τα σκυλιά επιτέθηκαν αρχικά σε μια γάτα. Λίγο αργότερα, φέρεται να τραυμάτισαν στο αριστερό χέρι έναν 76χρονο άνδρα. Ο ηλικιωμένος κάλεσε για βοήθεια μια 67χρονη συγγενή του, η οποία, όταν έφτασε στην περιοχή, δέχθηκε και η ίδια επίθεση από το ένα ζώο και τραυματίστηκε επίσης στο αριστερό χέρι.

Η νοσηλεία των θυμάτων

Μετά τους τραυματισμούς, ο 76χρονος άνδρας μετέβη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βούλας και κατόπιν σε ιδιωτικό νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Την ίδια ημέρα, από τα δύο σκυλιά τραυματίστηκε και μια 57χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση στο αριστερό χέρι και στον μηρό.

Η 57χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί της έκαναν ράμματα για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά της. Τα δύο σκυλιά, αφού έφυγαν από την κατοικία τους στη Βάρη, περιφέρονταν ανεπιτήρητα στους δρόμους της Βούλας, προκαλώντας τις επιθέσεις που οδήγησαν στους τραυματισμούς των τριών πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis