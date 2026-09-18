Ένταση στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες έσπευσαν στον νέο καταυλισμό, επενέβη η αστυνομία

Έντονη κινητικότητα καταγράφηκε την Παρασκευή στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς τον νέο χώρο φιλοξενίας. Ο καταυλισμός δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι, με τις ισπανικές αρχές να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων ζούσαν σε πρόχειρες συνθήκες στις παραλίες. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς τον νέο χώρο, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία θέση για να φύγει από τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.

Η επιχείρηση μεταφοράς και ο συνωστισμός

Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα. Κατά τη διαδικασία αυτή, δημιουργήθηκε έντονος συνωστισμός και επικράτησε αναστάτωση, καθώς πολλοί από εκείνους που είχαν περάσει εβδομάδες στις παραλίες, σε πρόχειρες συνθήκες διαβίωσης, επιχείρησαν να φτάσουν στον καινούργιο χώρο φιλοξενίας. Η επιθυμία τους ήταν να εξασφαλίσουν μία θέση και να απομακρυνθούν από το δύσκολο περιβάλλον των παραλιών.

Βίντεο που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δείχνουν μεγάλα πλήθη να τρέχουν στους δρόμους της πόλης. Αρκετοί από τους μετανάστες φώναζαν και πανηγύριζαν, καθώς κατευθύνονταν προς τον χώρο φιλοξενίας, εκφράζοντας την ελπίδα τους για καλύτερες συνθήκες.

Η παρέμβαση των αρχών

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση απαιτούσε την άμεση παρέμβαση της Εθνικής Αστυνομίας και ειδικών μονάδων αντιμετώπισης ταραχών. Οι μονάδες αυτές χρειάστηκε να επέμβουν προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα από τον μαζικό συνωστισμό.

Υπάρχουν αναφορές και για χρήση δακρυγόνων από τις αρχές, στην προσπάθεια να επιβληθεί η τάξη και να διαχειριστεί ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που κινούνταν προς τον καταυλισμό με μεγάλη ταχύτητα.

Ο νέος χώρος φιλοξενίας

Οι ισπανικές αρχές έχουν αναφέρει ότι ο νέος καταυλισμός είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες. Διαθέτει σκηνές για την φιλοξενία περίπου 1.700 ανθρώπων, ενώ έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια για την ξεκούραση των μεταναστών.

Επιπλέον, ο χώρος φιλοξενίας περιλαμβάνει εγκαταστάσεις με ντους, προσφέροντας βασικές ανέσεις σε όσους θα διαμείνουν εκεί, μακριά από τις πρόχειρες συνθήκες των παραλιών.

Το ιστορικό της κατάστασης

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής άρχισε να επιδεινώνεται σημαντικά στα τέλη Ιουλίου. Τότε, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση.

Αν και οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στις χώρες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 13.000 άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να διαμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους και στις παραλίες, υπό δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες, περιμένοντας μια λύση.

Αντιδράσεις και κριτική

Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταφορά των μεταναστών στον νέο καταυλισμό, παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί από τις τοπικές αρχές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης και την επιλογή του χρονικού σημείου.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έντονη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του. Η κριτική αφορά τη συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη Θέουτα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki