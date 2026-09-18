Σε κομβικό σημείο για την εξιχνίαση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναδεικνύεται η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων και της τηλεφωνικής επικοινωνίας που έλαβε χώρα το μοιραίο απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Στο επίκεντρο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (ΥΔΕΕΑ) βρίσκεται πλέον ο ρόλος ενός προσώπου που φέρεται να λειτουργούσε ως «υπνοθεραπευτής». Οι αρχές εξετάζουν επίσης το καταιγιστικό μπαράζ επικοινωνιών του με τη γιατρό, την ώρα που ο καλλιτέχνης ψυχορραγούσε στην ιατρική καρέκλα, αναζητώντας απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του.

Ψηφιακά πειστήρια και ανακτήσεις δεδομένων

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, όταν η γιατρός μετέβη το ίδιο απόγευμα στην ΥΔΕΕΑ για να δώσει κατάθεση, είχε προηγουμένως προβεί σε διαγραφή ψηφιακού υλικού από το κινητό της τηλέφωνο. Η ενέργεια αυτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, καθώς το περιεχόμενο του διαγραμμένου υλικού θα μπορούσε να είναι σημαντικό για την υπόθεση.

Παρά τη διαγραφή, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφεραν να ανακτήσουν μέρος αυτού του υλικού. Συγκεκριμένα, ανακτήθηκαν φωτογραφίες του καλλιτέχνη, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την κατανόηση των γεγονότων. Επιπλέον, ανακτήθηκε ένα βίντεο που απεικονίζει τον χώρο του ιατρείου, παρέχοντας οπτικά στοιχεία για το περιβάλλον όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Το μπαράζ επικοινωνιών της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Η αρχική εντύπωση που ενδεχομένως να υπήρχε για μια μεμονωμένη επικοινωνία μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή ανατρέπεται πλήρως από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι επικοινωνίες τους το επίμαχο διάστημα, δηλαδή κατά τις ώρες παραμονής του καλλιτέχνη στο ιατρείο και ενώ εκείνος κατέληγε, υπερβαίνουν τις πέντε.

Πρόκειται για πολλαπλά ενημερωτικά μηνύματα, μέσα από τα οποία η γιατρός εμφανίζεται να λειτουργεί ως «ανταποκρίτρια» της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς προς τον υπνοθεραπευτή. Οι συνομιλίες αυτές δεν περιορίστηκαν σε μία χρονική στιγμή, αλλά έλαβαν χώρα τόσο πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, αλλά και αφότου ολοκληρώθηκε το μοιραίο συμβάν.

Η κρίσιμη φωτογραφία και το μήνυμα «όλα καλά»

Μία από τις πλέον κρίσιμες φωτογραφίες που ανακτήθηκαν ελήφθη στις 14:44 της περασμένης Τετάρτης. Στην εν λόγω φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε φτάσει στο ιατρείο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, απεικονίζεται ξαπλωμένος στην ιατρική καρέκλα. Εκείνη τη στιγμή, υποβαλλόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, μια θεραπευτική μέθοδο που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης.

Αυτή η φωτογραφία, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, εστάλη στον αποκαλούμενο υπνωτιστή. Το ανατριχιαστικό, ωστόσο, στοιχείο που συνοδεύει την αποστολή της είναι η λεζάντα που επέλεξε η γιατρός. Συγκεκριμένα, η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία γράφοντας «όλα καλά», συνοδευόμενο από μια καρδούλα (emoji). Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι σε τι ακριβώς απαντούσε αυτό το «όλα καλά», τι είχε προηγηθεί και για ποιον λόγο υπήρχε η ανάγκη να διαβεβαιώσει η γιατρός τον υπνοθεραπευτή ότι ο ασθενής ήταν ζωντανός.

Υπόνοιες για συγκάλυψη και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Η επιμονή της γιατρού να σβήσει το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό από το κινητό της τηλέφωνο εγείρει σοβαρές υπόνοιες για τις προθέσεις της. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των επικοινωνιών, ειδικά εκείνων που έπονται της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, να αφορά προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων ή κρίσιμων πληροφοριών.

Όσον αφορά τον ρόλο του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση, έχει γίνει γνωστό ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούσε σεμινάρια στο ιατρείο των γιατρών. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο σε αυτά τα σεμινάρια ανερχόταν στα 350 ευρώ, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα γύρω από τη σχέση του με το ιατρείο και τη γιατρό.

Ο συσχετισμός με τους συναγερμούς του μηχανήματος

Οι σβησμένες συνομιλίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και το σύνολο των επικοινωνιών τους, εξετάζονται σε άμεσο συσχετισμό με τους συναγερμούς που εξέπεμψε το μηχάνημα στο οποίο ήταν συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η χρονική σύμπτωση των επικοινωνιών με την εμφάνιση των συναγερμών αποτελεί ένα από τα σημεία που ερευνώνται ενδελεχώς από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ τους και τι σημαίνουν για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Reader