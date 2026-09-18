Άνδρας εισέβαλε σε ιδιωτική πισίνα, «ερωτεύτηκε» παπάκι και έκλεψε πετσέτες στις ΗΠΑ

Αμερικανικές αρχές στην κομητεία Τσάθαμ της Τζόρτζια αναζητούν έναν άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε ιδιωτική κατοικία, χρησιμοποίησε την πισίνα και το τζακούζι, ανέπτυξε εμμονή με ένα πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες αξίας άνω των 1.000 δολαρίων. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εισβολή στην ιδιωτική περιουσία

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Τσάθαμ, ο άγνωστος άνδρας παραβίασε ιδιωτική περιουσία μεταξύ 02:15 και 05:30 τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου. Οι κάμερες ασφαλείας της κατοικίας κατέγραψαν λεπτομερώς τις κινήσεις του, παρέχοντας πολύτιμο υλικό στις αρχές.

Ο δράστης, αφού εισήλθε στην ιδιοκτησία, προχώρησε σε μια σειρά από πράξεις που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα αλλόκοτες από την αστυνομία. Η παρουσία του στην κατοικία διήρκησε αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων έλαβε χώρα το περιστατικό.

Χρήση πισίνας και τζακούζι

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον ύποπτο να κάνει αρχικά μπάνιο στην πισίνα της ιδιωτικής κατοικίας. Μετά τη χρήση της πισίνας, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο τζακούζι, όπου συνέχισε τις δραστηριότητές του.

Η χρήση των εγκαταστάσεων της πισίνας και του τζακούζι από τον εισβολέα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές στην προσπάθειά τους να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν.

Η «εμμονή» με το πλαστικό παπάκι

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία του περιστατικού είναι η συμπεριφορά του άνδρα στο τζακούζι. Εκεί, ο δράστης φαίνεται να αναπτύσσει μια αλλόκοτη εμμονή με ένα πλαστικό παπάκι που βρισκόταν στον χώρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πέρασε περισσότερα από δέκα λεπτά «αλληλεπιδρώντας έντονα» με το πλαστικό παιχνίδι, μια πράξη που προσθέτει στην παράξενη φύση της εισβολής.

Η κλοπή των πετσετών και η φυγή

Πριν αποχωρήσει από την ιδιοκτησία, ο άνδρας δεν έφυγε με άδεια χέρια. Πήρε μαζί του πετσέτες θαλάσσης και πισίνας, των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στα 1.200 δολάρια.

Μετά την κλοπή, ο δράστης τράπηκε σε φυγή χρησιμοποιώντας ένα ποδήλατο. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, βασιζόμενες στο βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει.

Η δήλωση των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές προέβησαν σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το περιστατικό. Σε αυτήν, περιέγραψαν τις πράξεις του δράστη, τονίζοντας την παραβίαση της ιδιοκτησίας, τη χρήση του τζακούζι, την εμμονή με το πλαστικό παπάκι και την κλοπή των πετσετών πισίνας.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι αρχές σημείωσαν: «Παραβίασε την ιδιοκτησία τους, χρησιμοποίησε το τζακούζι τους, έπαθε εμμονή με το πλαστικό παπάκι τους και στη συνέχεια έκλεψε τις πετσέτες πισίνας. Προφανώς δεν είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτόν τον μήνα, αλλά προκαλεί έντονη αηδία. Θέλουμε να βρούμε αυτόν τον τύπο ώστε να μην το κάνει σε κάποιον άλλον».

Με πληροφορίες από: Gazzetta