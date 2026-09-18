17Χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στη Χαλκιδική – Επανήλθε μετά από 50 λεπτά αναζωογόνησης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του. Η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του σχολείου, ενός ιδιώτη γιατρού και του ΕΚΑΒ οδήγησε σε μια παρατεταμένη προσπάθεια αναζωογόνησης, η οποία διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και περιλάμβανε συνολικά επτά απινιδώσεις.

Ο νεαρός μαθητής, μετά την επιτυχή επαναφορά του καρδιακού ρυθμού, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το επεισόδιο στο προαύλιο του σχολείου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 17χρονος μαθητής κατέρρευσε ξαφνικά στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το προσωπικό του σχολείου αντέδρασε άμεσα, ειδοποιώντας χωρίς καθυστέρηση το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Παράλληλα, ενημερώθηκε και ο ιδιώτης γιατρός του Πευκοχωρίου, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, προκειμένου να προσφέρει άμεση βοήθεια.

Άμεση κινητοποίηση και πρώτες βοήθειες

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την οργάνωση KIDS SAVE LIVES, ο γιατρός Κωνσταντίνος Λαζαρίδης έφτασε στο σημείο του συμβάντος μέσα σε περίπου τρία λεπτά από την ειδοποίηση. Εκεί διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Χωρίς να χάσει χρόνο, χρησιμοποίησε αμέσως απινιδωτή. Ο απινιδωτής κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό, γεγονός που επέτρεψε την πραγματοποίηση της πρώτης απινίδωσης. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η οποία συνεχίστηκε εντατικά μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η μάχη για την επαναφορά και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό. Ο 17χρονος μαθητής ανέκτησε αρχικά τον καρδιακό του ρυθμό, δίνοντας ελπίδες στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, λίγο αργότερα, υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Με την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, η αναζωογόνηση συνεχίστηκε αδιάκοπα, αυτή τη φορά μέσα στο ασθενοφόρο. Ο γιατρός Κωνσταντίνος Λαζαρίδης και οι διασώστες συνεργάστηκαν στενά, εφαρμόζοντας συνεχώς ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιώντας τον απινιδωτή.

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας με συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Καθώς η κατάσταση του μαθητή παρέμενε σοβαρή, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Με τη συνδρομή ενός περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο διευκόλυνε τη διέλευση του ασθενοφόρου, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Καθ’ οδόν προς το Κέντρο Υγείας, οι διασώστες και ο γιατρός συνέχισαν τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ και τη χρήση του απινιδωτή, δίνοντας μια συνεχή μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την οργάνωση KIDS SAVE LIVES, η συνολική προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, καλύπτοντας το διάστημα από το σχολείο και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς με το ασθενοφόρο έως το Κέντρο Υγείας. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις.

Η κατάσταση της υγείας του μαθητή

Τελικά, ο 17χρονος μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό, μετά από τις επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων. Αμέσως μετά την επαναφορά, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του μετά το σοβαρό επεισόδιο καρδιακής ανακοπής που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Enikos