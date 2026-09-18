Το Ellinikon Sports Park: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη ανάπλαση της Ευρώπης

Με μια εντυπωσιακή τελετή, στην οποία κυριάρχησαν η συγκίνηση και οι υψηλοί συμβολισμοί, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (17/9) τα εγκαίνια του Αθλητικού Πάρκου του Ελληνικού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και πλήθους εκπροσώπων από την πολιτική, αθλητική και επιχειρηματική ζωή του τόπου. Η LAMDA Development επιβεβαίωσε πως το όραμα της δημιουργίας ενός ανοικτού και προσβάσιμου χώρου για όλους, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, αρχίζει να παίρνει ζωή.

Μια γιορτή για το μέλλον του Ελληνικού

Η τελετή των εγκαινίων τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση μια ευρεία γκάμα προσωπικοτήτων. Εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρευρέθηκαν υπουργοί, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ο περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχοι, καθώς και η αθλητική ηγεσία. Αθλητές, συμπεριλαμβανομένων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της τοπικής κοινωνίας και των ΜΜΕ, έδωσαν επίσης το παρών.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα υπερθέαμα μουσικής, εικόνας και ήχου, το οποίο εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το δρώμενο που παρουσίασαν παιδιά από Αθλητικούς Συλλόγους των όμορων Δήμων, με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Μέσα από αυτή την παράσταση, μεταφέρθηκε στον κόσμο ο παλμός της γιορτής, της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα του πάρκου ως χώρου συνάντησης και δράσης.

Το όραμα της μεγαλύτερης ανάπλασης

Τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το Ελληνικό, καθώς η περιοχή περνά πλέον από την εποχή των σχεδίων στην εποχή των παραδόσεων. Η LAMDA Development, με την εντυπωσιακή τελετή, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός τόπου που θα είναι ανοικτός και προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προσδίδοντας νέα πνοή στην περιοχή.

Η παρέμβαση αυτή χαρακτηρίζεται ως εμβληματική, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω της ευρύτερης σημασίας που αποκτά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις, η ανάπλαση σηματοδοτεί την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση σε μια σύγχρονη και λειτουργική πραγματικότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χώρου.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου. Τόνισε ότι το The Ellinikon Sports Park ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, καθώς και στους κατοίκους ολόκληρης της Αττικής. Επιπλέον, επεσήμανε ότι απευθύνεται τόσο στους ερασιτέχνες όσο και στους επαγγελματίες αθλητές, συμπεριλαμβανομένων των Παραολυμπιονικών της χώρας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υποδομή ως έναν σημαντικό πνεύμονα για μια καλύτερη καθημερινότητα, αλλά και ως ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα. Με την προσθήκη αυτού του πάρκου, προστίθεται μια ακόμα ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται αυτή την εποχή στην Ευρώπη, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του έργου ως εμβληματικής παρέμβασης.

Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της LAMDA Development

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, στην ομιλία του, εστίασε στην έννοια της συνύπαρξης ως το βασικό χαρακτηριστικό του πάρκου. Ανέφερε ότι το πάρκο αποτελεί χώρο συνύπαρξης του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση, των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες, των παιδιών με τους μεγαλύτερους, καθώς και της προσπάθειας με τη χαρά.

Ο κύριος Αθανασίου τόνισε ότι αυτό που για χρόνια πολλοί πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, αρχίζει πλέον να γίνεται καθημερινότητα. Υπογράμμισε πως από τη στιγμή που ένας χώρος γεμίζει ανθρώπους, παύει να ανήκει σε εκείνους που τον σχεδίασαν ή τον κατασκεύασαν και ανήκει σε εκείνους που τον ζουν. Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι το Ελληνικό ήταν για όλους μια υπόσχεση, και ακούγοντας τις φωνές των παιδιών στα γήπεδα, η υπόσχεση αυτή αρχίζει να γίνεται ζωή, μια ζωή που ανήκει σε όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta