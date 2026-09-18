Αλλάζουν οι κανόνες για τα προϊόντα και τις μερίδες στα σχολικά κυλικεία

Νέοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ για τα προϊόντα και τις μερίδες που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, σηματοδοτώντας μια τροποποίηση των υφιστάμενων οδηγιών. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών κανονισμών και στην ενίσχυση των υγιεινών επιλογών για τους μαθητές. Η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης προέκυψε έπειτα από συνεργασία αρμόδιων φορέων.

Η συνεργασία και οι νέοι κανονισμοί

Η τροποποίηση των κανόνων για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που προσφέρονται στα σχολικά κυλικεία έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία των κυλικείων και στην προσαρμογή τους σε σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Η υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε μετά από στενή συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υιοθετήθηκαν επτά συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ομοσπονδία, δείχνοντας μια κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της σχολικής εστίασης.

Αλλαγές στα αρτοσκευάσματα και το ψωμί

Στις κατηγορίες των αρτοσκευασμάτων, οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν πλέον ρητά το λευκό, ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί. Επιπλέον, προστέθηκαν η αραβική πίτα και η τορτίγια στις επιτρεπόμενες επιλογές. Συστήνεται κατά προτεραιότητα η διάθεση προϊόντων ολικής άλεσης, προάγοντας έτσι πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης ψωμιού χωρίς γλουτένη, καλύπτοντας τις ανάγκες μαθητών με ειδικές διατροφικές απαιτήσεις. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα για τα προϊόντα αυτά καθορίζεται στα 80 γραμμάρια, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των μερίδων.

Πίτες και πίτσα στο σχολικό κυλικείο

Στην κατηγορία των πιτών, περιλαμβάνονται πλέον η τυρόπιτα, καθώς και διάφορες πίτες λαχανικών, όπως η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα και η χορτόπιτα. Επίσης, επιτρέπεται η διάθεση του τυροκούλουρου. Για όλα αυτά τα προϊόντα, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα έχει καθοριστεί στα 100 γραμμάρια.

Ο λόγος για τη διατήρηση αυτής της συγκεκριμένης ποσότητας επιβάλλεται λόγω της υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας των εν λόγω τροφίμων. Αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, προωθώντας μια ισορροπημένη διατροφή.

Σχετικά με την πίτσα, οι νέοι κανονισμοί επιτρέπουν τη διάθεσή της χωρίς αλλαντικά, με μέγιστο βάρος 100 γραμμάρια. Η ρύθμιση αυτή διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλλαντικών, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την παρουσία της πίτσας στο σχολικό κυλικείο, αλλά υπό συγκεκριμένο ποσοτικό περιορισμό, συμβάλλοντας στην υγιεινότερη επιλογή.

Ειδικές ρυθμίσεις για κρέας και άλλα προϊόντα

Όσον αφορά τα προϊόντα κρέατος, επιτρέπεται η διάθεση τους με ψητό ή βραστό κρέας κοτόπουλου και γαλοπούλας. Ωστόσο, παραμένει η απαγόρευση για προϊόντα αλλαντοποιίας, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές καταναλώνουν πιο υγιεινές μορφές κρέατος.

Ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο δεν κατονομάζεται, επιτρέπεται ως διαθέσιμο μόνο στα κυλικεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για αυτό το προϊόν, έχουν τεθεί συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μερίδα καθορίζεται σε 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν πρέπει να πληροί συγκεκριμένα όρια ως προς τη διατροφική του σύσταση.

Με αυτόν τον τρόπο, η δυνατότητα διάθεσης του εν λόγω προϊόντος συνδέεται άμεσα με σαφείς διατροφικές προϋποθέσεις και με αυστηρό περιορισμό της μερίδας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην παροχή επιλογών που είναι ταυτόχρονα ελκυστικές για τους μαθητές και συμβατές με τις αρχές της υγιεινής διατροφής.

Με πληροφορίες από: Reader