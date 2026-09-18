Σοκαριστικά ευρήματα σε σπίτι στη Φιλαδέλφεια: Βίντεο στραγγαλισμού και φωτογραφίες αγνοούμενων γυναικών

Εκατοντάδες χιλιάδες φρικιαστικά ντοκουμέντα αποκαλύφθηκαν μετά από έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγεται ένα ανατριχιαστικό βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να καταγράφει τον στραγγαλισμό μιας γυναίκας. Η κατοικία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για πολλαπλές εξαφανίσεις γυναικών, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η έφοδος και τα πρώτα ευρήματα

Η αστυνομική έφοδος πραγματοποιήθηκε σε σπίτι που βρίσκεται στη συνοικία Όλνεϊ, στη βόρεια Φιλαδέλφεια. Οι αρχές εντόπισαν εκατοντάδες χιλιάδες φρικιαστικά ντοκουμέντα, τα οποία έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Η έκταση των ευρημάτων υποδηλώνει μια πολύπλοκη και εκτεταμένη υπόθεση.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά ευρήματα ήταν ένα βίντεο, το οποίο εντοπίστηκε σε σκληρό δίσκο μέσα στην κατοικία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Philadelphia Inquirer, στο βίντεο φαίνεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Ρέιμοντ «RC» Χορς, να στραγγαλίζει μια γυναίκα μέσα στην κατοικία του.

Ο Ρέιμοντ Χορς και η σύνδεση με τις εξαφανίσεις

Το σπίτι ανήκε στον πορνογράφο Ρέιμοντ «RC» Χορς, ο οποίος ζούσε εκεί μαζί με τον 44χρονο γιο του, Γιουτζίν. Ο Ρέιμοντ Χορς απεβίωσε τον Μάιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών. Η ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να στραγγαλίζεται στο βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο οι αρχές έχουν ενημερώσει συγγενικό της πρόσωπο για το περιεχόμενο του υλικού.

Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό της γυναίκας που απεικονίζεται στο βίντεο. Συνολικά, πέντε γυναίκες που αγνοούνται έχουν συνδεθεί με την εν λόγω κατοικία, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές σε μια εκτεταμένη έρευνα για την τύχη τους και την πιθανή σύνδεσή τους με τον Χορς.

Το ψηφιακό υλικό και οι αγνοούμενες

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν περίπου 50 σκληρούς δίσκους που βρέθηκαν στην κατοικία του Ρέιμοντ Χορς. Το ψηφιακό υλικό είναι τεράστιο σε όγκο, καθώς περιλαμβάνει περίπου 600.000 φωτογραφίες και 70.000 βίντεο. Επιπλέον, βρέθηκαν περισσότερες από 10.000 σελίδες με κείμενα, χειρόγραφα και σχέδια, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς από τους ερευνητές.

Μέρος του ψηφιακού αυτού υλικού περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν νεκρές δύο από τις αγνοούμενες γυναίκες, με εμφανή τραύματα. Πρόκειται για τη Μαριμπέλ Φρέσες, η οποία εξαφανίστηκε το 2018 σε ηλικία 27 ετών, και τη Γκαμπριέλ Αμαράντο, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το 2012. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι διαθέτουν ψηφιακά στοιχεία που δείχνουν πως τρεις από τις γυναίκες που συνδέονται με την κατοικία ενδέχεται να έχουν δολοφονηθεί.

Έρευνες για ανθρώπινα λείψανα και περαιτέρω στοιχεία

Παρά τον μεγάλο όγκο των ψηφιακών ευρημάτων και τις εκτιμήσεις των αρχών για πιθανές δολοφονίες, μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα στο ακίνητο. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες προχωρούν σε ανασκαφές στην ιδιοκτησία, αναζητώντας τυχόν κρυμμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εύρεση των σορών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές εντόπισαν επίσης χημικές ουσίες και ένα βαρέλι 55 γαλονιών συνδεδεμένο με γραμμές ύδρευσης. Αυτά τα ευρήματα προστίθενται στο παζλ της υπόθεσης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες των εξαφανίσεων και των πιθανών εγκλημάτων.

Με πληροφορίες από: Reader