Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη: Προσφυγή κατά της προφυλάκισης από τον 58χρονο γιατρό και το μυστήριο του χρηματοκιβωτίου

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν συμπληρώσει ένα 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού, προετοιμάζοντας τις επόμενες νομικές τους κινήσεις. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος γιατρός στρέφεται κατά της προφυλάκισής του, ενώ η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρείχε πληροφορίες για την έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή και το κατασχεθέν χρηματοκιβώτιο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για την υπόθεση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γιατρών

Μετά την προσωρινή τους κράτηση, οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχοντας περάσει ένα 24ωρο εκεί, οι νομικοί τους εκπρόσωποι προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπισή τους.

Ειδικότερα, ο 58χρονος γιατρός έχει αποφασίσει να προσφύγει κατά της προφυλάκισής του. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί από τον δικηγόρο των δύο γιατρών ότι θα υποβληθεί προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και για τους δύο, τελικά η προσφυγή θα αφορά μόνο τον 58χρονο και όχι την 56χρονη σύζυγό του. Η κατάθεση της προσφυγής αυτής πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, να γίνει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της προφυλάκισης.

Η θέση της αστυνομίας για την έρευνα

Για την έρευνα που διεξήχθη στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, μίλησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» του Mega, η κ. Δημογλίδου παρείχε διευκρινίσεις για την πορεία των ερευνών.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε πως οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία, καθώς όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα, κυρίως λόγω της αναγνωρισιμότητας του θύματος. Αυτή η ταχύτητα των γεγονότων επηρέασε την αρχική ενημέρωση των αρχών.

Η δικογραφία και οι περαιτέρω ενέργειες

Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, τυχόν άλλα αδικήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την έρευνα, διερευνώνται από διαφορετικές Αρχές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι «θα δούμε αν θα διαταχθεί και άλλη ενέργεια, μπορεί να μας ζητηθεί να ερευνήσουμε και άλλα αδικήματα».

Σε ό,τι αφορά την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση. Θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι «το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ» στην περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Το χρηματοκιβώτιο και η κατ' οίκον έρευνα

Στο πλαίσιο της κατ’ οίκον έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα, κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία, θα αποφασιστεί εάν το χρηματοκιβώτιο θα ανοιχτεί ή θα παραδοθεί. Η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει ενημέρωση ότι το χρηματοκιβώτιο έχει ανοιχτεί. Επεσήμανε επίσης ότι όταν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα εντοπίζονται στις κατ’ οίκον έρευνες, γίνεται καταγραφή και παραδίδονται σε αρμόδια υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια αποφασίζει πού θα δοθούν.

Η στάση της οικογένειας για το χρηματοκιβώτιο

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατ’ οίκον έρευνα, σε συνεργασία με την εισαγγελική Αρχή, καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρχε περίπτωση να βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για τη συλλογή κάθε πιθανού στοιχείου που θα μπορούσε να διαφωτίσει την υπόθεση.

Παρά την αρχική πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν επιθυμούσε το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μιλώντας στο MEGA, η οικογένεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση σχετικά με το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, διαψεύδοντας έτσι τις προηγούμενες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki