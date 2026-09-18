Ευρωβουλευτές στην Ελλάδα για αξιολόγηση της προόδου στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα, από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Η αποστολή έχει ως στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2023 στον σιδηροδρομικό τομέα, εστιάζοντας κυρίως στην ασφάλεια και στις υποδομές. Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει συναντήσεις και επιτόπιες επισκέψεις σε Αθήνα και Λάρισα.

Ο σκοπός της τριήμερης επίσκεψης

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, Dolors Montserrat, θα εστιάσει στα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο της αξιολόγησης θα βρεθούν συγκεκριμένα ζητήματα, όπως τα μέτρα ασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί στον σιδηρόδρομο, καθώς και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την υλοποίηση των έργων για τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης θα αφορά και τις ανησυχίες των αναφερόντων, δηλαδή των πολιτών που έχουν υποβάλει αναφορές, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας που υπάρχουν.

Το πρόγραμμα στη Λάρισα

Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στη Λάρισα. Εκεί, η αντιπροσωπεία έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των πληγέντων από το δυστύχημα των Τεμπών. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να ακούσουν τις ανησυχίες και τις θέσεις των άμεσα ενδιαφερομένων.

Την επόμενη ημέρα, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Μετά τη συνάντηση αυτή, οι ευρωβουλευτές θα επισκεφθούν το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας. Κατά την επίσκεψη αυτή, θα τους συνοδεύουν εκπρόσωποι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), οι οποίοι θα παράσχουν πληροφορίες για τη λειτουργία και τις διαδικασίες του κέντρου.

Συναντήσεις στην Αθήνα

Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Εκεί, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους της εταιρείας Hellenic Train, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτή η συνάντηση αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 με μια σειρά σημαντικών συναντήσεων στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο. Οι συναντήσεις αυτές θα επικεντρωθούν στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις μελλοντικές ενέργειες για τη βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων στην Αθήνα, η αντιπροσωπεία θα έχει επίσης επαφές με την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), προκειμένου να ενημερωθεί για τον ρυθμιστικό ρόλο της αρχής. Τέλος, θα συναντηθούν με συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου, καθώς και με εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ολοκληρώνοντας έτσι το ευρύ φάσμα των επαφών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki