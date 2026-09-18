Πυρκαγιές σε Νίσυρο και Μεσσηνία κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής, δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Μία φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου, ενώ μία δεύτερη ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι της Μεσσηνίας. Για την αντιμετώπιση και των δύο περιστατικών, επιστρατεύτηκαν σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νίσυρο

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου. Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και τοπικούς εθελοντές, οι οποίοι συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετώπου στη Νίσυρο, επιστρατεύτηκαν συνολικά τέσσερα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, επιχειρώντας από αέρος για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία της περιοχής.

Επίγεια κινητοποίηση στη Νίσυρο

Στο έδαφος, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές επιχειρούσαν με δύο πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.

Η συνδρομή των εθελοντών ήταν επίσης σημαντική, καθώς εργάστηκαν παράλληλα με τους πυροσβέστες για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η συνεργασία όλων των δυνάμεων ήταν καθοριστική για την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Μεσσηνία

Στην περιοχή Ψάρι της Μεσσηνίας, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 13:15 το μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, ένα είδος περιβάλλοντος που καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της ποικιλίας της βλάστησης.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Μεσσηνία, κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, επιχειρώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών σε ένα ευρύ μέτωπο.

Σημαντικές δυνάμεις και συνδρομή από ΟΤΑ στη Μεσσηνία

Οι επίγειες δυνάμες που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ψάρι Μεσσηνίας ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Συνολικά, εξήντα πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή, οργανωμένοι σε δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, δεκαέξι πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του έργου.

Πέρα από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Οιχαλίας συνέδραμε ενεργά στην προσπάθεια κατάσβεσης. Ο Δήμος κινητοποίησε υδροφόρες, οι οποίες παρείχαν πολύτιμη υποστήριξη στην τροφοδοσία νερού για τις επίγειες δυνάμεις, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Διερεύνηση αιτιών και προστασία υποδομών

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πυρκαγιά στην αγροτοδασική έκταση του Ψαριού Μεσσηνίας, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες κρίσιμες υποδομές. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην περιφρούρηση των κοντινών οικισμών και εγκαταστάσεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας. Το κλιμάκιο θα αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit