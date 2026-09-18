Το νέο Nissan Kicks έρχεται στην Ευρώπη με υβριδική τεχνολογία e-POWER

Η Nissan ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, σηματοδοτώντας το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του compact crossover Nissan Kicks. Το νέο όχημα θα εξοπλίζεται με την καινοτόμα υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan και η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της μάρκας στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έλευση του Kicks στην Ευρώπη προσθέτει ένα ακόμη υβριδικό μοντέλο e-POWER στη γκάμα της Nissan, διευρύνοντας τις εξηλεκτρισμένες επιλογές που προσφέρει η μάρκα.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Nissan Kicks

Το Nissan Kicks, ένα compact crossover, ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και σε αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας. Η Nissan έχει ανακοινώσει ότι το μοντέλο θα διαθέτει την υβριδική τεχνολογία e-POWER, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της μάρκας στον τομέα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων. Η έλευση του Kicks στην Ευρώπη αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στη γκάμα της Nissan, προσφέροντας στους καταναλωτές μια νέα επιλογή με υβριδική τεχνολογία.

Η παραγωγή στο εργοστάσιο του Sunderland

Η παραγωγή του Nissan Kicks θα ανατεθεί στο εργοστάσιο του Sunderland της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Το Kicks θα αποτελέσει το δέκατο μοντέλο στην ιστορία της μονάδας, κατασκευαζόμενο δίπλα στα εμβληματικά Juke, Qashqai και Leaf. Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986 με το Bluebird και έχει πλέον ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια οχήματα, με μέσο όρο παραγωγής ένα αυτοκίνητο κάθε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.

Σήμερα, το εργοστάσιο του Sunderland απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους και παράγει αυτοκίνητα για περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως. Πριν από το Kicks, από τις γραμμές παραγωγής του έχουν περάσει μοντέλα όπως τα Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai και Leaf. Ο αντιπρόεδρος παραγωγής του εργοστασίου, Άνταμ Πένικ, δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ υπερήφανος που το Sunderland αναλαμβάνει την παραγωγή αυτού του νέου μοντέλου. Είναι ο ιδανικός τρόπος να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου μας, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Ανυπομονούμε να δούμε το υβριδικό Kicks e-POWER να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, μαζί με τα Juke, Qashqai, και Leaf».

Η καινοτόμα τεχνολογία e-POWER

Το ευρωπαϊκό Kicks θα χρησιμοποιεί την τρίτη γενιά του συστήματος e-POWER, η οποία παρουσιάστηκε το 2025. Σύμφωνα με τη Nissan, το ανασχεδιασμένο αυτό σύστημα έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερης οικονομίας καυσίμου, χαμηλότερων εκπομπών ρύπων και πιο ομαλής λειτουργίας. Το εργοστάσιο του Sunderland διαθέτει ήδη εκτεταμένη εμπειρία στην κατασκευή αυτοκινήτων με αυτή την τεχνολογία, μέσω του Qashqai e-POWER.

Η τεχνολογία e-POWER λειτουργεί με τους τροχούς να κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας που ενσωματώνεται στο σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται τόσο για την κίνηση του οχήματος όσο και για τη φόρτιση της μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να συνδεθεί σε πρίζα για φόρτιση, προσφέροντας την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Παγκόσμια επιτυχία και μελλοντικά σχέδια

Η δεύτερη γενιά του Nissan Kicks κατασκευάζεται σήμερα στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία, και διατίθεται σε αγορές σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την παγκόσμια επιτυχία του. Η Nissan δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία έναρξης παραγωγής ή διάθεσης του μοντέλου στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή έλευση του Kicks αποτελεί τη δεύτερη σημαντική ανακοίνωση νέου μοντέλου από τη Nissan στην Ευρώπη μέσα στον ίδιο μήνα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του νέου μικρού αυτοκινήτου πόλης της μάρκας, το οποίο θα ονομάζεται Pixo και πρόκειται να αποκαλυφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, από το 2027, το εργοστάσιο του Sunderland πρόκειται να αναλάβει την κατασκευή της τρίτης γενιάς του Juke, το οποίο για πρώτη φορά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta