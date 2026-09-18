Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στον επικείμενο εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αγρίνιο. Ο προπονητής της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, αφήνουν πίσω τους την πρόσφατη νίκη που σημείωσαν στο Περιστέρι. Στόχος τους είναι να δώσουν συνέχεια στις επιτυχημένες εμφανίσεις, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Η έναρξη της προετοιμασίας και η επιστροφή του Παβλένκα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ομάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την πλήρη ετοιμότητα των παικτών της για την αναμέτρηση που θα λάβει χώρα στο Αγρίνιο.

Ένα από τα θετικά στοιχεία της έναρξης της προετοιμασίας είναι η πλήρης συμμετοχή του Παβλένκα. Ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ο Παβλένκα είχε μείνει προληπτικά εκτός από τον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είχε διεξαχθεί στο Περιστέρι. Η επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ομάδα ενόψει του επικείμενου παιχνιδιού.

Ατομικά προγράμματα και συνεχείς θεραπείες

Στον αντίποδα της πλήρους συμμετοχής, ορισμένοι παίκτες ακολουθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης ή συντήρησης. Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την εξατομικευμένη διαχείριση της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή τυχόν επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμα παίκτες της ομάδας συνεχίζουν τις θεραπείες τους, ακολουθώντας το καθορισμένο ιατρικό πλάνο. Πρόκειται για τους Μειτέ, Σαρρής, Γιαννούλης και Τσάλοφ, οι οποίοι εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάστασή τους. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία τους.

Το πρόγραμμα πριν την αναχώρηση για το Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ έχει καταρτίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις τελευταίες ημέρες πριν από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της αύριο το πρωί, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στις εγκαταστάσεις της.

Μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης και την απαραίτητη ξεκούραση, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευς για το Αγρίνιο. Εκεί, η ομάδα θα διαμείνει ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής, προκειμένου να είναι πλήρως συγκεντρωμένη στον στόχο της.

Ολοκλήρωση κύκλου αγώνων πριν τη διακοπή

Η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς θα κλείσει έναν κύκλο παιχνιδιών. Αυτός ο αγωνιστικός κύκλος θα ολοκληρωθεί πριν από την επερχόμενη διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις εθνικές ομάδες.

Η διακοπή αυτή προβλέπεται να διαρκέσει για τρεις εβδομάδες, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες είτε να ενσωματωθούν στις εθνικές τους αποστολές είτε να ξεκουραστούν. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επιθυμεί να κλείσει αυτό το διάστημα με ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να πάει στην διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και βαθμολογική θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta