«Γυναικείο» και μακροχρόνιο το πρόσωπο της ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ

Συνολικά 717.926 άτομα ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2026. Παρά τη μείωση που καταγράφηκε σε ετήσια βάση, η ανάλυση των στοιχείων αποκαλύπτει διαρθρωτικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας. Η ανεργία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το «γυναικείο» της πρόσωπο και τη μακροχρόνια διάρκεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος των εγγεγραμμένων παραμένει εκτός επιδοματικής κάλυψης.

Τα γενικά στοιχεία της ανεργίας

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ τον Αύγουστο του 2026 ανήλθε σε 717.926 άτομα. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει μείωση κατά 9,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, που αντιστοιχεί σε 72.918 λιγότερα άτομα.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, καταγράφηκε μια οριακή αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 2.598 άτομα, ποσοστό που ανέρχεται στο 0,4%. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ανεργίας.

Το «γυναικείο» πρόσωπο της ανεργίας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που προκύπτουν από την ακτινογραφία της ανεργίας είναι ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός γυναικών που πλήττονται. Σχεδόν 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 69,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των γυναικών ανέργων ανέρχεται σε 498.284 άτομα.

Αντίθετα, οι άνδρες άνεργοι αποτελούν το 30,6% του μητρώου, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 219.642 άτομα. Αυτή η αναλογία επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στην εύρεση εργασίας και παραμένουν σε δυσμενέστερη θέση στην αγορά εργασίας.

Η παγίδα της μακροχρόνιας ανεργίας

Η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 51,4% των ανέργων, δηλαδή 369.342 άτομα, παραμένουν άνεργοι για 12 μήνες ή και περισσότερο.

Αυτό το ποσοστό αναδεικνύει τη δυσκολία επανένταξης στον παραγωγικό ιστό της χώρας για ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού. Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιμετωπίζουν συχνά επιπλέον εμπόδια στην εύρεση εργασίας, γεγονός που καθιστά την κατάστασή τους ιδιαίτερα επισφαλή.

Ηλικιακές και εκπαιδευτικές κατηγορίες

Όσον αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες, η πλέον παραγωγική ηλικία, αυτή των 30-44 ετών, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων. Συγκεκριμένα, το 30,0% του συνόλου, δηλαδή 215.624 άτομα, ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό μέρος του ενεργού πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες στην απασχόληση.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα μεταξύ των ανέργων. Το 45,4% των εγγεγραμμένων, δηλαδή 325.926 άτομα, ανήκει σε αυτή την εκπαιδευτική κατηγορία, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις κατάρτισης και επανεκπαίδευσης.

Γεωγραφική κατανομή και επιδόματα ανεργίας

Η γεωγραφική συγκέντρωση των ανέργων δείχνει ότι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν πάνω από τους μισούς ανέργους της χώρας. Ειδικότερα, η Αττική αντιπροσωπεύει το 35,6% του συνόλου, ενώ η Κεντρική Μακεδονία το 20,0%. Αυτή η κατανομή υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κοινωνική προστασία, καθώς από το σύνολο των 717.926 εγγεγραμμένων ανέργων, μόλις 160.129 άτομα έλαβαν επίδομα ανεργίας τον Αύγουστο. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 22,3% των δικαιούχων.

Αν και ο αριθμός των επιδοτούμενων αυξήθηκε κατά 8,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των προσλήψεων και πληρωμών εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν στο 14,2% των επιδοτούμενων, σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση κατά 6,1%, δηλαδή 10.475 λιγότεροι δικαιούχοι. Επιπλέον, από το σύνολο των επιδοτούμενων, οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα με 70,1%, δηλαδή 112.303 άτομα.

Με πληροφορίες από: Topontiki