Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά της Ελασσόνας, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η ενημέρωση για το περιστατικό έγινε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 11:30 το πρωί, σηματοδοτώντας την άμεση έναρξη μιας μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, οχημάτων και εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση της φωτιάς, με στόχο τον περιορισμό της επέκτασής της, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η διερεύνηση των αιτιών που την προκάλεσαν.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση αντίδραση

Η φωτιά ξέσπασε σε μια δασική περιοχή στην Κρανιά Ελασσόνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την ειδοποίηση για το περιστατικό σήμερα το πρωί, συγκεκριμένα γύρω στις 11:30 της 18ης Σεπτεμβρίου 2026. Η πληροφορία αυτή οδήγησε σε άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης.

Η αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ταχύτατη και συντονισμένη, με την κινητοποίηση σημαντικών μέσων τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα. Στόχος ήταν ο άμεσος περιορισμός και η κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επέκτασή της στη δασική έκταση και να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή της μάχης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Κρανιά Ελασσόνας, κινητοποιήθηκαν συνολικά 35 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες οργανώθηκαν σε δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων, οι οποίες ανήκουν στην 10η ΕΜΟΔΕ. Οι ομάδες αυτές είναι εξειδικευμένες στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, ιδίως σε δύσβατες και απόκρημνες περιοχές όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δυσχερής.

Τις επίγειες δυνάμες υποστήριξαν 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς. Τα οχήματα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην περιμετρική αντιμετώπιση του μετώπου και στην προστασία των γύρω περιοχών.

Συνδρομή από αέρος με έξι εναέρια μέσα

Ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε και η συμβολή των εναέριων μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, λόγω της φύσης της δασικής έκτασης. Συνολικά, κινητοποιήθηκαν έξι εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της πυρκαγιάς, προσπαθώντας να την περιορίσουν από ψηλά.

Πιο συγκεκριμένα, στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν ένα ελικόπτερο και πέντε αεροσκάφη. Η συντονισμένη δράση τους από αέρος είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς επιτρέπουν την πρόσβαση σε σημεία που οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα.

Υποστήριξη από τοπικούς φορείς και διερεύνηση αιτιών

Πέρα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς παρέχεται και ενεργή συνδρομή από τοπικούς φορείς. Συγκεκριμένα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βρίσκονται στο σημείο, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών με την παροχή επιπλέον υδάτινων πόρων και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Το κλιμάκιο αυτό θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη δασική έκταση της Κρανιάς Ελασσόνας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit