Η Rolex παρουσιάζει το Perpetual Padellone με προηγμένο ημερολόγιο

Η Rolex παρουσιάζει το Perpetual Padellone, ένα ξεχωριστό ρολόι που αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα της μάρκας. Το μοντέλο συνδυάζει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία, διατηρώντας μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τη διαχρονική παράδοση της Rolex. Κεντρικό στοιχείο του είναι το πλήρες ετήσιο ημερολόγιο με στιγμιαία αλλαγή των ενδείξεων, καθώς και ο δίσκος των φάσεων της Σελήνης που μεταφέρει τον νυχτερινό ουρανό στο καντράν.

Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και τεχνική αρτιότητα

Το Perpetual Padellone αποτελεί ένα ρολόι που συνδυάζει την ακρίβεια με την προηγμένη τεχνολογία, ενώ ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός του παραπέμπει στην παράδοση της μάρκας. Η κάσα του, με διάμετρο 39 χιλιοστά, οι κομψές γραμμές και το προσεγμένο φινίρισμα του καντράν, διαμορφώνουν έναν διαχρονικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει.

Η Rolex έχει επιδείξει την τεχνική της αρτιότητα στους μηχανισμούς ημερολογίου, με το Perpetual Padellone να προσφέρει στιγμιαία αλλαγή των ενδείξεων. Ο δίσκος των φάσεων της Σελήνης συμπληρώνει αυτή την τεχνική υπεροχή, προσδίδοντας μια μοναδική οπτική διάσταση στο καντράν και αναπαριστώντας τον νυχτερινό ουρανό.

Το πλήρες ετήσιο ημερολόγιο και ο απόλυτος συγχρονισμός

Το Perpetual Padellone είναι ένα ρολόι που διαθέτει στιγμιαίο πλήρες ετήσιο ημερολόγιο. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, η ημέρα, η ημερομηνία και ο μήνας αλλάζουν ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο συγχρονισμό των ενδείξεων. Εκτός από την ώρα, το ρολόι εμφανίζει την ημέρα, την ημερομηνία, τον μήνα και τις φάσεις της Σελήνης.

Η ημέρα και ο μήνας εμφανίζονται στα αγγλικά μέσα από δύο παράθυρα, τα οποία βρίσκονται στη θέση της ώρας 12. Ένας μπλε δείκτης, ο οποίος φέρει μια ημισέληνο στην άκρη του, υποδεικνύει την ημερομηνία στην περιφέρεια του καντράν, συμπληρώνοντας την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει το ρολόι.

Ο μαγικός δίσκος των φάσεων της Σελήνης

Η φάση της Σελήνης προβάλλεται σε έναν πλήρως ορατό μπλε δίσκο από σμάλτο. Αυτός ο δίσκος ολοκληρώνει μία περιστροφή κάθε σεληνιακό μήνα, δηλαδή κάθε 29,53 ημέρες, ακολουθώντας πιστά τον σεληνιακό κύκλο και προσθέτοντας μια ξεχωριστή οπτική διάσταση στο καντράν.

Η πανσέληνος και η νέα Σελήνη είναι κατασκευασμένες από μετεωρίτη, με τη νέα Σελήνη να φέρει σκούρα μπλε επίστρωση PVD. Κατά τη διάρκεια του σεληνιακού κύκλου, οι δύο απεικονίσεις ευθυγραμμίζονται διαδοχικά με έναν τριγωνικό δείκτη που βρίσκεται πάνω από τον δίσκο, προσφέροντας μια λεπτομερή και αισθητικά άρτια αναπαράσταση.

Ιστορική αναφορά και καινοτόμος μηχανισμός

Στις δύο απεικονίσεις της Σελήνης αποτυπώνεται ένα πρόσωπο, ως αναφορά σε ένα ιστορικό μοντέλο της Rolex. Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό στους συλλέκτες με το προσωνύμιο «Padellone», όπου το ουράνιο σώμα παρουσιαζόταν επίσης με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και περιβαλλόταν από αστέρια, δημιουργώντας μια σύνδεση με την πλούσια κληρονομιά της μάρκας.

Στην καρδιά του ετήσιου ημερολογίου του Perpetual Padellone βρίσκεται το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Haplos. Αυτός ο μηχανισμός διακρίνει αυτόματα τους μήνες των 30 και 31 ημερών, εξασφαλίζοντας την ακριβή λειτουργία του ημερολογίου χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης ρύθμισης.

Διαθέσιμες εκδοχές του Perpetual Padellone

Το νέο κομψό μοντέλο Perpetual Padellone διατίθεται σε διάφορες εκδοχές, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικά γούστα. Μία από τις εκδοχές είναι κατασκευασμένη από ροζ χρυσό Everose 18 καρατίων, με έντονο λευκό καντράν που φέρει φινίρισμα από κόκκους και συμπληρώνεται από ένα μπρασελέ Settimo.

Δύο ακόμη εκδοχές συμπληρώνουν τη συλλογή. Η πρώτη είναι κατασκευασμένη από πλατίνα 950, με το καντράν να είναι σε απόχρωση μπλε του πάγου με κοκκώδες φινίρισμα και να συνδυάζεται με λουράκι από ματ μαύρο δέρμα. Η δεύτερη εκδοχή συνδυάζει κάσα από ροζ χρυσό Everose 18 καρατίων, έντονο λευκό καντράν και καφέ λουράκι από δέρμα, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή κομψότητας.

Με πληροφορίες από: Reader