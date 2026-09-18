Κλειστοί κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο λόγω εκδηλώσεων

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς κεντρικοί οδικοί άξονες θα παραμείνουν κλειστοί για τα οχήματα. Οι προσωρινές αυτές αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων τίθενται σε ισχύ λόγω της δράσης «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», η οποία φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στην καθημερινότητα των οδηγών. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εκδώσει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις ρυθμίσεις, καλώντας τους οδηγούς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου. Αυτές οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επηρεάζοντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ολοκληρωθεί στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σε συγκεκριμένους κεντρικούς δρόμους και πλατείες. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς το κέντρο της πόλης θα είναι σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστο για τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα.

Η δράση «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»

Οι εκτεταμένες αυτές κυκλοφοριακές αλλαγές οφείλονται στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της δράσης «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο». Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να περιορίσει την παρουσία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, προάγοντας την πεζοπορία, την ποδηλασία και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Λόγω των εκδηλώσεων αυτών, το κέντρο της πρωτεύουσας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό για την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα αφορά κεντρικούς δρόμους και πλατείες της Αθήνας. Αν και δεν δίνονται αναλυτικά οι ονομασίες όλων των οδικών αξόνων που θα επηρεαστούν, η σύσταση είναι γενική και αφορά τις κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι πλήρης για τα οχήματα στους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες. Οι οδηγοί θα πρέπει να αποφύγουν τη διέλευση από αυτά τα σημεία, καθώς η πρόσβαση θα είναι απαγορευμένη. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφοριακή ροή σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

Συστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες και τις πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Η σύσταση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία θα μπορούσε να προκληθεί από την προσπάθεια διέλευσης από κλειστούς δρόμους.

Ο βασικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα και περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν κατανόηση και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρχών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki