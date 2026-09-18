Ανακοινώθηκαν νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2026, ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που έχει δημιουργηθεί για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Το νέο σύστημα έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε κλινική του Κολωνακίου. Ο υπουργός έδωσε διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου, το οποίο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση γιατρών που διαφημίζουν «θαυματουργές» θεραπείες χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες.

Η παρουσίαση του νέου συστήματος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο σύστημα από το υπουργείο Υγείας, έχοντας στο πλευρό του την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, καθώς και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Η παρουσίαση αυτή έγινε σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου, όπου δόθηκαν λεπτομέρειες για τη λειτουργία του εργαλείου.

Ο βασικός στόχος του νέου αυτού εργαλείου είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών έναντι ιατρών που ενδέχεται να προσφέρουν θεραπείες χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση στις ανάγκες για εντατικότερο έλεγχο στον χώρο των ιδιωτικών ιατρείων, όπως προέκυψε από πρόσφατα γεγονότα.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη ελέγχου

Ο υπουργός Υγείας είχε αναφέρει νωρίτερα ότι είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγχονται συστηματικά τα 245.000 ιατρεία που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην απόφαση να ενταχθούν στο «παιχνίδι» του ελέγχου και οι ίδιοι οι πολίτες, μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο ΑΙ εργαλείο σχεδιάστηκε για να καλύψει αυτό το κενό στον έλεγχο, παρέχοντας μια πιο αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία. Μέσω αυτού του συστήματος, επιδιώκεται η προστασία της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής (App), οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή αν ένα ιατρείο διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Επιπλέον, θα μπορούν να βλέπουν ποιες θεραπείες επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε κάθε ιατρείο.

Πέρα από τον έλεγχο αδειών, η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν αξιολογήσεις για τους γιατρούς, καθώς και να καταθέτουν καταγγελίες σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια παράβαση. Αυτή η λειτουργικότητα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον τομέα της ιδιωτικής ιατρικής περίθαλψης.

Άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις παραβάσεων

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράβαση μέσω του νέου συστήματος ή καταγγελίας, τότε ξεκινά άμεσα ο έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Αυτό διασφαλίζει την ταχεία ανταπόκριση και την αντιμετώπιση τυχόν παρανομιών.

Ο μηχανισμός αυτός στοχεύει στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των ασθενών και την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Το πλαίσιο των ανακοινώσεων και η προηγούμενη κριτική

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων γεγονότων γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Σχετικά με τους γιατρούς που συνελήφθησαν για την υπόθεση αυτή, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε πως «δεν είναι όλοι οι γιατροί απατεώνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής αναφορικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολωνακίου. Το νέο εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις ιατρικές υπηρεσίες και να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit