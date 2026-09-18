Σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ευρήματα από την κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, και ειδικότερα το χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του συγκεκριμένου αντικειμένου έχει ξεκινήσει, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής, προχώρησε σε διευκρινίσεις για τη συνεχιζόμενη διαδικασία, αναλύοντας τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση του χρηματοκιβωτίου. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης, για την οποία εκκρεμούν απαραίτητα αποτελέσματα εξετάσεων.

Η κατάσχεση και η διαχείριση του χρηματοκιβωτίου

Η κατ’ οίκον έρευνα, η οποία διεξήχθη στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εισαγγελέα, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έκτοτε βρίσκεται στην κατοχή των αρχών για περαιτέρω διερεύνηση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η απόφαση για τα επόμενα βήματα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο θα ληφθεί σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία. Συγκεκριμένα, είτε θα προχωρήσουν στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου είτε αυτό θα παραδοθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπόθεσης και τις δικαστικές οδηγίες.

Επιπλέον, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι τα προσωπικά αντικείμενα που ανήκουν σε θύματα, όπως στην προκειμένη περίπτωση το χρηματοκιβώτιο, παραδίδονται από τους αστυνομικούς στην αρμόδια αρχή. Στη συνέχεια, η εν λόγω αρχή είναι υπεύθυνη να αποφασίσει για την περαιτέρω διαχείρισή τους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ορθή πορεία της έρευνας.

Ο σκοπός της έρευνας στην κατοικία του τραγουδιστή

Η απόφαση για τη διενέργεια έρευνας στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη ελήφθη με σαφή στόχο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο βασικός σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν υπήρχε στον χώρο οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συνδέεται άμεσα με τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο.

Οι αρχές επιδιώκουν να συλλέξουν κάθε πιθανό τεκμήριο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση, διασφαλίζοντας ότι καμία πτυχή δεν θα μείνει ανεξερεύνητη. Η παρουσία εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της έρευνας διασφαλίζει την τήρηση όλων των νομικών διαδικασιών και την εγκυρότητα των ευρημάτων.

Εκκρεμότητες στην ιατροδικαστική έκθεση

Την ίδια στιγμή, η ιατροδικαστική έκθεση που αφορά την υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην αναμονή για την έκδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων εξετάσεων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την οριστικοποίησή της.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Μόνο αφού παραληφθούν αυτά τα αποτελέσματα, θα είναι εφικτή η πλήρης και οριστική ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία θα παράσχει κρίσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες.

Η αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας μηχανήματος

Κλείνοντας την ενημέρωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρθηκε και στην εξέταση ενός μηχανήματος, το οποίο αποτελεί μέρος της εν εξελίξει έρευνας. Για το συγκεκριμένο μηχάνημα, οι αρμόδιες αρχές έχουν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν τη λειτουργία του.

Η αποκρυπτογράφηση αυτής της λειτουργίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, το γεγονός ότι επιτεύχθηκε η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του μηχανήματος «θα βοηθήσει πολύ» στη συλλογή πληροφοριών και τη διαλεύκανση των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis