Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το πακέτο τσάρτερ για τον αγώνα με τη Ρεν στη Γαλλία

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοίνωσε το ειδικό πακέτο του τσάρτερ για τους φιλάθλους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γαλλία και να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας με τη Ρεν. Η αναμέτρηση εντάσσεται στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και αποτελεί την επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση για τον σύλλογο. Το ταξιδιωτικό πακέτο προσφέρεται σε συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό συνεργάτη του ΟΦΗ.

Η επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση

Ο θρίαμβος επί της Χόφενχαϊμ έχει ήδη καταγραφεί ως μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ΟΦΗ, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια. Ωστόσο, η ποδοσφαιρική ζωή προχωρά και η ομάδα του Χρήστου Κόντη ετοιμάζεται για την επόμενη ευρωπαϊκή της αναμέτρηση. Αυτή η σημαντική δοκιμασία θα λάβει χώρα στην έδρα της Ρεν, με την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα να έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας ευρωπαϊκής εξόρμησης, οι Κρητικοί προχώρησαν στην ανακοίνωση του πακέτου του τσάρτερ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, δίνεται η ευκαιρία στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα τους σε έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα μακριά από την έδρα της.

Συνεργασία και παροχές του ταξιδιού

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, σε στενή συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, την Aktina Travel Group, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους υποστηρικτές της. Οι φίλαθλοι μπορούν να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής αποστολής, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα σε κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Europa League της σεζόν 2026-27.

Η αρχή αυτών των ταξιδιωτικών εμπειριών γίνεται με την εκδρομή στο Ρεν της Γαλλίας. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, εξασφαλίζοντας την άνετη μετάβαση και επιστροφή των ταξιδιωτών. Επιπλέον, προβλέπεται διαμονή στην πόλη του Ρεν, καθώς και όλες οι απαραίτητες μεταφορές, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν μια ολοκληρωμένη και ξέγνοιαστη εμπειρία.

Η ταξιδιωτική εμπειρία και οι ημερομηνίες

Οι φίλαθλοι που θα επιλέξουν το πακέτο τσάρτερ θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία στο Ρεν, βρισκόμενοι στο πλευρό των παικτών του ΟΦΗ. Η εμπειρία ξεκινά από την αναχώρηση από το Ηράκλειο και διαρκεί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Το ταξίδι προς το Ρεν έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Το τσάρτερ θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» του Ηρακλείου το πρωί της 14ης Οκτωβρίου. Η επιστροφή στην Κρήτη θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεν, διασφαλίζοντας την άμεση επιστροφή των φιλάθλων.

Επιλογές και κόστος του πακέτου

Το ταξιδιωτικό πακέτο για το Ρεν περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, καθώς και τους φόρους αεροδρομίου, καλύπτοντας έτσι βασικές δαπάνες μετακίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές διαμονής, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Για όσους επιλέξουν δίκλινο δωμάτιο, το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα 690 ευρώ. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής και όλες τις μεταφορές με πούλμαν, οι οποίες αφορούν τη μετακίνηση προς και από το ξενοδοχείο, το στάδιο και το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, για την επιλογή μονόκλινου δωματίου, το κόστος του πακέτου διαμορφώνεται στα 790 ευρώ, περιλαμβάνοντας επίσης το αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής και όλες τις αναγκαίες μεταφορές με πούλμαν προς και από το ξενοδοχείο, το στάδιο και το αεροδρόμιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta