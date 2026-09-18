Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο μαθητή στη Θεσσαλονίκη

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε από την εισαγγελέα σε βάρος ενός 14χρονου μαθητή στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβγαλε μαχαίρι και επιχείρησε να επιτεθεί σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός.

Ο 14χρονος, ο οποίος έχει καταγωγή από το Ιράν, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της Εισαγγελίας. Εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντιμετωπίζει κατηγορίες και για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία.

Η δίωξη και οι κατηγορίες

Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο μαθητή, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο του. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης την παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και την παράνομη οπλοχρησία, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.

Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την πράξη του.

Το περιστατικό εντός του σχολείου

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το πρωί, σε ένα γυμνάσιο που βρίσκεται στην περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την Αστυνομία, ο 14χρονος μαθητής έβγαλε ένα μαχαίρι και επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί τραυματισμός.

Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο ανήλικος κατασχέθηκε άμεσα από τον διευθυντή του σχολείου. Μετά το συμβάν, ο 14χρονος τράπηκε σε φυγή και κατευθύνθηκε προς ένα παντοπωλείο της περιοχής, όπου φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Η σύλληψη και η δικογραφία για τη μητέρα

Ο 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων, λίγο μετά το περιστατικό στο σχολείο και την απόπειρα κλοπής στο παντοπωλείο. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και της διερεύνησης των κατηγοριών που τον βαρύνουν.

Επιπλέον, δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς την ευθύνη της εποπτείας του παιδιού της.

Ο ισχυρισμός του ανηλίκου για σεξουαλική επίθεση

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής του εξέτασης, ο 14χρονος, παρουσία παιδοψυχολόγου, φέρεται να δήλωσε ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από άλλους ανηλίκους. Ο ανήλικος συνέδεσε αυτό το φερόμενο παρελθόν περιστατικό με την επίθεση που πραγματοποίησε στο σχολείο.

Η οικογένεια του 14χρονου φαίνεται να διαμένει σε δομή μεταναστών της περιοχής, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο κοινωνικό πλαίσιο της υπόθεσης. Οι ισχυρισμοί του ανηλίκου αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader