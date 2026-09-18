Σε σύλληψη της θείας του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι Αρχές στη Βάρη, μετά από ένα περιστατικό όπου δύο σκυλιά, τα οποία βρίσκονταν στην οικία της, επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Το συμβάν αυτό οδήγησε στην κινητοποίηση των διωκτικών αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα βγήκαν από τον κήπο του σπιτιού. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς στους πολίτες που δέχτηκαν την επίθεση.

Αναζήτηση της μητέρας του αθλητή

Παράλληλα με τη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, οι αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα αναζήτησης με τη διαδικασία του αυτοφώρου για την αδερφή της κατηγορούμενης, η οποία είναι και η μητέρα του αθλητή. Η μητέρα του τενίστα φέρεται ως η ιδιοκτήτρια του ενός εκ των δύο σκύλων που ενεπλάκησαν στην επίθεση, γεγονός που την καθιστά υπόλογη για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, κάτι που περιπλέκει την άμεση σύλληψή της. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό της και την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης και προηγούμενα περιστατικά

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τους για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα σκυλιά βγήκαν από τον κήπο της οικίας και επιτέθηκαν σε πολίτες. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι τα ζώα είχαν διαφύγει από τον περιφραγμένο χώρο του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 76χρονος δέχτηκε τα δαγκώματα των σκύλων.

Επιπλέον, η συγγενής του 76χρονου, η οποία έσπευσε να τον βοηθήσει όταν άκουσε τις εκκλήσεις του, τραυματίστηκε και η ίδια στο χέρι. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση κάνει λόγο για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Αυτή η κατηγορία βασίζεται και σε παλαιότερα περιστατικά, καθώς πριν από περίπου εννέα μήνες και έναν χρόνο είχαν σημειωθεί παρόμοιες επιθέσεις από σκυλιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr