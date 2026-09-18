Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά

Δύο παιδιά που φοιτούν στο προνήπιο σε δημόσιο νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας των Χανίων, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν «ξεχασμένα» μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν τα παιδιά εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση, έχοντας παραμείνει κλειδωμένα στο όχημα για περίπου πέντε ώρες.

Ο εντοπισμός των παιδιών

Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν μια μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε για πρώτη μέρα ολοήμερο. Από το σχολείο της απάντησαν πως το παιδί δεν είχε προσέλθει εκείνη την ημέρα. Έκτοτε, άρχισε η αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι.

Εκεί, εντόπισε όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Όπως ανέφερε γονέας μαθητή που φοιτά στο ίδιο σχολείο, «τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση».

Οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε το πρωινό του δρομολόγιο στις 8 παρά τέταρτο, μαζί με τη συνοδό. Ο οδηγός και η συνοδός φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, ωστόσο τα δύο νήπια, που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, παρέμειναν κλειδωμένα στο λεωφορείο, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Γονείς διερωτήθηκαν για την ευθύνη της συνοδού, τονίζοντας πως «δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;». Εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους, καθώς τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο, ενώ σημείωσαν ότι «ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;».

Η αντίδραση της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου

Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», η Εταιρεία προέβη σε επίσημη δήλωση. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε, ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ.

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την εν λόγω σχολική συνοδό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ τόνισε ότι οι ενέργειες της συνοδού έθεσαν πρωτίστως σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσαν πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της εταιρείας για τη σωστή και ασφαλή διαχείριση των μαθητών. Η εταιρεία εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: real.gr