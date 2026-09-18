Φρουρείται η πολεοδομία Μυκόνου εν μέσω εισαγγελικής έρευνας

Αποκλεισμένο από την αστυνομία παραμένει από προχθές το κτίριο που στεγάζει την πολεοδομία και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου. Ο αποκλεισμός του χώρου ζητήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία είναι το πλήθος των εισαγγελικών παραγγελιών και των καταγγελιών που η πολεοδομία υποστήριζε ότι δεν έφθασαν ποτέ στα χέρια της.

Εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Ο αποκλεισμός της πολεοδομίας από την τοπική αστυνομία αποτελεί από χθες το πρώτο θέμα συζήτησης στο νησί. Η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, ενόψει της πραγματοποίησης ελέγχου στην υπηρεσία. Το περιεχόμενο της έρευνας κρατείται σε αυτή τη φάση επτασφράγιστο μυστικό.

Σύμφωνα με κάποιες πηγές, η έρευνα αφορά τη λειτουργία του συστήματος e-poleodomia. Το σύστημα αυτό δεν χρησιμοποιείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά για την πρωτοκόλληση εγγράφων, όπως καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Μια εκδοχή αναφέρει ότι η υπηρεσία υποστηρίζει πως δεν μπορεί να πρωτοκολλήσει και να δρομολογήσει τις καταγγελίες για πολεοδομικές παρανομίες επειδή το e-poleodomia έχει «πέσει».

Προβλήματα με ηλεκτρονικά συστήματα και αρχεία

Άλλη πηγή αναφέρει ότι το αντικείμενο του ελέγχου είναι η λειτουργία γενικώς των ηλεκτρονικών συστημάτων της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό συμβαίνει καθώς παραμένουν για καιρό αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες, τις οποίες η υπηρεσία υποστηρίζει ότι δεν έλαβε ποτέ.

Πηγές στο νησί ισχυρίζονται ότι υπάρχουν καταγγελίες για «εξαφάνιση» πολεοδομικών προστίμων που είχαν επιβληθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού. Επιπλέον, γίνεται λόγος για απώλεια τμημάτων του αρχείου της υπηρεσίας.

Ανθηση της πολεοδομικής αυθαιρεσίας και υποστελέχωση

Πάντως, το νησί φαίνεται να ζει ημέρες άνθησης της πολεοδομικής αυθαιρεσίας. Είναι γνωστό ότι οι «τακτοποιήσεις» –πλην όσων αφορούν χώρους που προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο– δεν ελέγχονται από καμία δημόσια αρχή.

Παρά το τεράστιο αντικείμενο που καλείται να διαχειριστεί, η πολεοδομία Μυκόνου έχει σήμερα μόλις δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο προϊστάμενος. Ο δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, δήλωσε: «Είναι ντροπή να γνωρίζει η πολιτεία ότι η υπηρεσία είναι τόσο υποστελεχωμένη και να την αφήνει σε αυτά τα χάλια».

Ο κ. Βερώνης πρόσθεσε: «Ας αποφασίσουν: αν είναι να κλείσουν τις πολεοδομίες ή να τις μεταφέρουν στο κτηματολόγιο, ας το κάνουν. Ειδάλλως ας φροντίσουν για τη στελέχωσή τους». Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιανουαρίου είχε ανακοινωθεί η ενίσχυση της πολεοδομίας Μυκόνου.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr