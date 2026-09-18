Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκαλεί τον δημιουργό του «Emily in Paris» «Σαίξπηρ της εποχής μας»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνει θαυμαστής της κομεντί «Emily in Paris». Αναφερόμενος στον δημιουργό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ο Βανς τον χαρακτήρισε «Σαίξπηρ της εποχής μας». Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο μιας μετα-ανάλυσης του νοήματος της σειράς, η οποία έχει ως πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς στον ρόλο της ηρωίδας που εγκαταλείπει τις ΗΠΑ για να εργαστεί στον κλάδο της μόδας στο Παρίσι.

Ο θαυμασμός του Τζέι Ντι Βανς για το «Emily in Paris»

Ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέφρασε ανοιχτά τον θαυμασμό του για την τηλεοπτική σειρά «Emily in Paris». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη γλυκανάλατη κομεντί ως ένα «αριστούργημα της αμερικανικής τηλεόρασης».

Η αφορμή για τις δηλώσεις του δόθηκε από ένα κριτικό σχόλιο ενός φίλου του. Ο Βανς ανέβασε ένα βίντεο στην πλατφόρμα TikTok, όπου εξήγησε τους λόγους που τον ώθησαν να υπερασπιστεί τη σειρά και να εκφράσει την εκτίμησή του για τον δημιουργό της.

Η «μαζική πολιτισμική κριτική» της γενιάς των millennials

Αφού περιέγραψε την υπόθεση της σειράς για όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτήν, ο Τζέι Ντι Βανς προχώρησε στην ερμηνεία του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σειρά «Emily in Paris» αποτελεί «μια μαζική πολιτισμική κριτική της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της γενιάς των millennials».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέπτυξε τον συλλογισμό του, υποστηρίζοντας ότι η πρωταγωνίστρια, η Έμιλι, θα έπρεπε να είχε καταλήξει με τον Γάλλο σεφ, Γκάμπριελ, τον οποίο υποδύεται ο Λούκας Μπράβο. Ο Βανς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε να τον παντρευτεί. Θα έπρεπε να κάνουν οικογένεια. Είτε στο Παρίσι είτε στην Αμερική, θα έπρεπε να χτίσουν μια κοινή ζωή. Αυτό είναι που θα έπρεπε να κάνουν».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Βανς υπογράμμισε ότι οι χαρακτήρες διαπράττουν «μια σειρά από παράλογα, μερικές φορές ξεκαρδιστικά, άλλες φορές όχι ιδιαίτερα πιστευτά λάθη». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Έμιλι να καταλήγει «με μια ομάδα τυχαίων ανθρώπων ή να επικεντρώνεται στη δουλειά της». Ο ίδιος θεωρεί ότι το γεγονός πως οι χαρακτήρες συνεχίζουν να παίρνουν «φρικτές αποφάσεις» συνιστά το καλύτερο κομμάτι πολιτισμικού σχολιασμού, ή αλλιώς πολιτισμικής κριτικής, της γενιάς των millennials. Για τον λόγο αυτό, ο Βανς χαρακτήρισε τον Ντάρεν Σταρ, «με τον κίνδυνο να το υπερβάλλω, τον Σαίξπηρ της εποχής μας».

Η υπόθεση για πολιτικά κίνητρα

Η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τη σειρά «Emily in Paris» έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με πιθανά πολιτικά κίνητρα. Η εφημερίδα The Daily Telegraph, για παράδειγμα, εικάζει ότι η απόφαση του αντιπροέδρου να σχολιάσει τη σειρά έχει ως στόχο να «προσεγγίσει νεότερες ηλικιακά, γυναίκες ψηφοφόρους».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Βανς για τις αμερικανικές εκλογές του 2028, στις οποίες αναμένεται να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Οι αντιδράσεις και η διαφορετική οπτική

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς δεν έμειναν ασχολίαστες. Ο σχολιαστής Μπράιαν Μόιλαν, σε κύριο άρθρο του για το MS NOW, υποστηρίζει ότι ο Βανς «δεν είχε πιάσει το νόημα» της σειράς. Ο Μόιλαν προσθέτει ότι ο αντιπρόεδρος, «όπως και τόσοι άλλοι άνδρες που προσπαθούν να ελέγχουν πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις», παρερμήνευσε την ουσία του έργου.

Υπερασπιζόμενος τις ερωτικές περιπέτειες της πρωταγωνίστριας, ο Μόιλαν υποστηρίζει ότι «η αφήγηση χρειάζεται σύγκρουση». Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, αναφέρει ως πρότυπο παράδειγμα το έργο του Σαίξπηρ «Όπως σας αρέσει». Ο σχολιαστής καταλήγει λέγοντας ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει την Έμιλι να μένει ξύπνια όλη τη νύχ».

Με πληροφορίες από: Topontiki