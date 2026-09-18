Τραγική κατάληξη για τον 54χρονο που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με την πτώση ενός 54χρονου άνδρα από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, χθες Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Το συμβάν προκάλεσε θλίψη, καθώς είχε προηγηθεί μία σειρά γεγονότων που αφορούσαν την ψυχική του υγεία.

Η αρχική καταγγελία και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν όταν η 46χρονη σύζυγος του 54χρονου κατήγγειλε στην αστυνομία του Ηρακλείου ότι ο άνδρας της είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Η καταγγελία αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με στόχο την προστασία του άνδρα.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί, υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας και να διαπιστωθεί αν χρειαζόταν ακούσια νοσηλεία.

Εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι ο 54χρονος δεν χρειαζόταν ακούσια νοσηλεία. Ως εκ τούτου, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η απόφαση για το εξιτήριο ελήφθη αφού οι αρμόδιοι εκτίμησαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι για αναγκαστική παραμονή του στο νοσοκομείο, παρά την προηγούμενη δήλωση πρόθεσης αυτοκτονίας προς τη σύζυγό του.

Το μοιραίο άλμα από τα Ενετικά Τείχη

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, το απόγευμα της ίδιας Πέμπτης, ο 54χρονος ανέβηκε στα Ενετικά Τείχη, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Κομμένο Μπεντένι» στο Ηράκλειο. Από εκεί, πήδηξε από ύψος περίπου 10 μέτρων.

Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα. Αμέσως μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε εσπευσμένα για δεύτερη φορά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η μάχη για τη ζωή και ο θάνατος

Η κατάσταση της υγείας του 54χρονου ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά και βαριά τραύματα από την πτώση. Οι γιατροί του Βενιζελείου Νοσοκομείου κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον σώσουν.

Μάλιστα, χρειάστηκε να τον επαναφέρουν μετά από ανακοπή. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας κατέληξε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ άλλη αναφέρει λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 54χρονου από τα Ενετικά Τείχη. Παρά το γεγονός ότι το συμβάν αποδίδεται σε αυτοκτονία, οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, με τις αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Reader