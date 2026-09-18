Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο με μπαστούνι για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η Ρούλα Πισπιρίγκου οδηγήθηκε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Η παρουσία της αφορά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που σχετίζεται με τον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας. Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν τις 9:00 το πρωί, και κατά την έξοδό της από το όχημα μεταγωγών, έγινε αντιληπτή να κρατά ένα βοηθητικό μπαστούνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και για σήμερα αίτημα αναβολής της δίκης.

Η εμφάνιση της κατηγορούμενης στο δικαστήριο

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Εφετείου Αθηνών με όχημα μεταγωγών, προερχόμενη από τις φυλακές. Η άφιξή της πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής. Κατά την έξοδό της από το όχημα, η κατηγορούμενη κρατούσε ένα βοηθητικό μπαστούνι, το οποίο χρησιμοποίησε για να υποστηριχθεί.

Η εμφάνισή της στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση του θανάτου της κόρης της. Παρά την προγραμματισμένη έναρξη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της εκδίκασης και για τη σημερινή ημέρα.

Οι κατηγορίες και η πρωτόδικη καταδίκη

Η υπόθεση για την οποία δικάζεται η Ρούλα Πισπιρίγκου αφορά τις σοβαρές κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα. Οι κατηγορίες αυτές στρέφονται κατά της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας, της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, ο θάνατος της οποίας αποτελεί το αντικείμενο της δίκης.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι σε πρώτο βαθμό, το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη για τις πράξεις που της αποδίδονται. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί μετά από την ολοκλήρωση της πρωτόδικης διαδικασίας, κατά την οποία εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες.

Το αυτοάνοσο νόσημα και η αίτηση στα ΚΕΠΑ

Σύμφωνα με δηλώσεις της δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει ένα αυτοάνοσο νόσημα. Λόγω αυτής της κατάστασης της υγείας της, είχε ζητηθεί από την πλευρά της να υποβάλει αίτηση στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, γνωστά ως ΚΕΠΑ.

Ο βασικός σκοπός της υποβολής αυτής της αίτησης στα ΚΕΠΑ είναι η επίσημη πιστοποίηση της αναπηρίας της. Αυτό θα συμβεί εφόσον διαπιστωθεί από τους αρμόδιους φορείς ότι το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της. Η έκβαση αυτής της διαδικασίας θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Στρατηγική για αντικατάσταση της κράτησης

Σε περίπτωση που το ιατρικό πόρισμα από τα ΚΕΠΑ πιστοποιήσει αναπηρία σε ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο προσδιορίζεται άνω του 70-75%, τότε η νομική εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγκου αναμένεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται να κάνει χρήση των διατάξεων 497 και 105 του Ποινικού Κώδικα.

Μέσω της επίκλησης αυτών των διατάξεων, θα επιδιωχθεί η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης με κατ’ οίκον περιορισμό. Ο περιορισμός αυτός θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με «βραχιολάκι». Ουσιαστικά, αν τα ΚΕΠΑ δώσουν το «πράσινο φως» με την πιστοποίηση της αναπηρίας, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιδιώξει την αποφυλάκισή της με όρους και την κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Reader