Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο: Διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη της πόλης. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι μεσήλικας, διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα.

Το χρονικό της πτώσης

Η πτώση του μεσήλικα άνδρα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, σε ένα από τα ιστορικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, τα Ενετικά Τείχη. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, ένα σημείο που αποτελεί μέρος του ενετικού οχυρωματικού έργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν καθισμένος σε ένα πεζούλι των τειχών. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής εντελώς αδιευκρίνιστες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Με την ενημέρωση για το σοβαρό περιστατικό, αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο της πτώσης, στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, έφτασαν άμεσα ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και ένα περιπολικό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παρουσία των δυνάμεων αυτών ήταν καθοριστική για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ ανέλαβε την παραλαβή του άνδρα από το σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, ο τραυματίας επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο με προορισμό το νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Διακομιδή στο Βενιζέλειο και η σοβαρή του κατάσταση

Ο μεσήλικας άνδρας διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κατά την εισαγωγή του, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή. Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είναι πολυτραυματίας, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολλαπλών και εκτεταμένων τραυμάτων στο σώμα του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση του άνδρα παραμένει κρίσιμη. Οι γιατροί του νοσοκομείου καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυματισμών που υπέστη από την πτώση. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του συμβάντος

Παρά την άμεση ανταπόκριση των αρχών και τη διακομιδή του τραυματία, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση από τα Ενετικά Τείχη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες που να ρίχνουν φως στα αίτια του περιστατικού. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να συνθέσουν την εικόνα του τι ακριβώς συνέβη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να συλλέγει στοιχεία από το σημείο της πτώσης και να εξετάζει τις μαρτυρίες, εφόσον υπάρχουν. Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών αναμένεται να προσφέρει απαντήσεις σχετικά με το πώς ο μεσήλικας άνδρας βρέθηκε στο κενό από το πεζούλι των ιστορικών τειχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis